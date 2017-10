Copes i raons

No entenem el xoc entre Catalunya i Espanya perquè no mirem al lloc on s'ha de fer: el futbol. De la mateixa manera que els xocs a la cimera entre el Barça i el Reial Madrid són aclamats per la premsa, les televisions, l'afició, les directives i federacions, entre d'altres, l'ésser nacional de catalans i espanyols, que com tot espectre cap en un sonall (i encara sobra lloc), és agitat per uns i altres per la mateixa raó: compacta les files, fa créixer l'amor pels colors, millora la recaptació (o incrementa els vots) i justifica tots els daltabaixos. Que es barallin els Yomus i el Frente Atlético a Barcelona només demostra les moltes ganes que tenen d'atonyinar-se amb qui sigui (i ficar-los una maneta!). Fins i tot com a diverticle més enllà del correcte funcionament intestinal.

És clar que com més s'assembla el futbol a la guerra, que és el nostre cas, més s'assembla la guerra al futbol, on només es pot guanyar als punts, mai per K.O., està mal vist. El meu balanç de quaranta anys de «vacacionista» és que la democràcia espanyola s'ha anat eixamplant malgrat tot. Més a poc a poc del que m'agradaria i amb una clara regressió després de la crisi de 2007 que pot arreglar-se de moltes maneres. De moltes llevat amb un xoc d'essencialismes que condueixen, per la seva pròpia naturalesa, a la immobilitat agitant, a la paràlisi convulsa.

Muñoz Molina (A Francoland. El País) ha percebut cert estat anímic dels capitans de la intel·lectualitat anglosaxona, que sempre esperen de nosaltres algun gest esquinçat, un malbaratament de frenesí tribal dels que donen color a una crònica. Però la millor manera de tractar una expectativa aliena és defraudar-la. Mira que si fóssim capaços de tractar les nostres diferències com liberals anyencs davant d'una copa de brandi, talment com cavallers en un club anglès! Bé, caldria convidar les noies, això no és Gran Bretanya. I fins i tot podríem avançar eleccions, conèixer el que pensem i parlar, que sempre és millor que abanderar-se, que és una manera de reconèixer que se'ns van acabant les raons.