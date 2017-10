La Guàrdia Civil busca comunicacions dels Mossos l'1-O a la comissaria de Lleida

La Guàrdia Civil va entrar ahir a la comissaria central dels Mossos d'Esquadra a Lleida amb una ordre judicial per accedir a les gravacions de la centraleta de comunicacions de la policia catalana a la demarcació durant l'1-O, segons van informar fonts de la investigació. Els agents es van personar a la comissaria dels Mossos de la regió policial de Ponent per ordre del titular del jutjat d'instrucció número 4 de Lleida que, a més de requerir les gravacions de les comunicacions internes de la policia catalana a la zona durant l'1-O, també va sol·licitar diversa documentació.

En concret, segons va precisar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutge va oficiar a la Guàrdia Civil perquè accedís a les gravacions de la centraleta de comunicacions de la regió de Ponent dels Mossos durant l'1-O, així com en les hores anteriors i posteriors al referèndum, que havia estat suspès pel Tribunal Constitucional. El jutge de Lleida manté en secret aquesta investigació, una de les que s'han obert en una vintena de jutjats catalans sobre la suposada passivitat dels Mossos d'Esquadra a l'hora de complir amb les ordres del TSJC per impedir la votació de l'1-O. Els agents de l'institut armat es van personar a la comissaria dels Mossos dos dies després d'acudir a l'edifici del servei d'emergències 112 de la Generalitat, a Reus, a la recerca de les cintes de les comunicacions internes dels Mossos a l'àrea de Tarragona i Terres de l'Ebre l'1-O, en el marc d'una investigació sobre la seva suposada passivitat per impedir la votació ordenada en aquest cas per un jutjat de Gandesa.

Aquestes investigacions judicials transcorren de forma paral·lela a la causa oberta a l'Audiència Nacional, en la qual està imputat per sedició el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, a qui la Guàrdia Civil acusa de passivitat durant el setge que van patir els agents de l'institut armat durant el registre de la seu d'Economia de la Generalitat el passat 20 de setembre. A més, la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha ordenat als Mossos que identifiquin tots els agents de la policia catalana que van intervenir en el dispositiu per impedir la celebració del referèndum.