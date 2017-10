L'advocat de les famílies dels agents rurals demana 51 anys de presó per a l'assassí

L'advocat de les famílies dels dos agents rurals morts a Aspa (Segrià) el passat 21 de gener demana fins a 51 anys i mig de presó per a Ismael Rodríguez, l'autor confés dels crims. En una vista prèvia que va tenir lloc als jutjats de Lleida, la Fiscalia, tot i no precisar la pena de presó que demana per al caçador, sí que va coincidir en atribuir-li dos delictes d'assassinat, a més a més del d'atemptat a l'autoritat i un de tinença il·lícita d'armes, ja que no tenia llicència per a l'escopeta que va fer servir per disparar, que en tot cas no era seva.

L'acusació, que porta el lletrat Pau Simarro, també demana un any de presó per al propietari de l'escopeta homicida, com a cooperador necessari del doble crim dels agents. L'advocat està convençut que Rodríguez va disparar contra els dos agents amb acarnissament, ja que no va fer un únic tret.

Les peticions de l'acusació particular es basen en demanar 25 anys per cadascun dels delictes d'assassinat, 6 mesos per dos delictes d'atemptat a l'autoritat, i 5 mesos per un delicte de tinença il·lícita d'armes. Això suma els 51 anys i mig de presó que els familiars dels Agents Rurals esperen que l'assassí confés, veí de Vacarisses, passi entre reixes. L'acte del jutjat d'instrucció que porta el cas indica que els dos agents rurals van morir de dos trets. En aquest sentit, s'està a l'espera de l'informe de balística que ha d'aclarir exactament si l'escopeta que va fer servir l'acusat estava trucada o la va recarregar.