Marató de mobilitzacions per exigir al Govern «ni un pas enrere»

Centenars de manifestants van sortir ahir pels carrers de Girona per exigir al Govern de Carles Puigdemont que no faci «ni un pas enrer» en el camí cap a la República catalana. Ho van fer en diverses mobilitzacions en una mena d'assaig per a la resposta ciutadana que prepara el bloc sobiranista per rebutjar la imminent aplicació de l'article 155 per part del Govern central.

La primera mobilització va tenir lloc al matí, quan desenes d'estudiants van marxar per la Gran Via de Girona per reclamar llibertat per als líders d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Els manifestants van desfilar rere una pancarta que també reclamava l'expulsió de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional «dels nostres pobles».



Concentració aigualida

A la tarda va prendre el relleu la plataforma Girona Vota per concentrar-se davant la seu de la Generalitat en defensa de «les institucions catalanes». Sota el lema «Avancem cap a la República», els assistents van congregar-se sota el gran porxo de l'edifici Santa Caterina per mostrar el seu compromís amb la Generalitat i per reclamar la llibertat dels «Jordis».

Una pluja constant i molesta va fer acte de presència durant l'acte i probablement va minvar una mica el volum de la concentració. Tot i això, un bon nombre de manifestants van fer pinya paraigües en mà per reclamar al Govern «l'activació de la República catalana».

Representants d'Òmnium i l'ANC de les comarques gironines van ser els encarragats de fer els parlaments, escudats per una gran pancarta amb el lema «democràcia!». Tots ells van coincidir a «tirar endavant» amb la proclamació de la República per fer front a la intervenció de l'autonomia. «No estem pidolant ni demanant permís. Som persones lliures que ens hem alçat i hem dit prou a un Estat autoritari que només ens ofereix menyspreu i repressió. Hem dit prou. Tirem endavant», van destacar.

Immediatament després una altra concentració al mateix lloc, en aquest cas organitzada pel Comitè de Defensa del Referèndum de Girona i Salt, va fer una crida a «l'autoorganització» i la «lluita per la República catalana de les classes populars». Els responsables d'aquest comitè van convocar per a les 22 hores una cassolada davant de la Policia Nacional.

A escassos dies perquè l'Estat espanyol engegui el polèmic article 155, el món sobiranista està assajant la seva resposta ciutadana amb diverses mobilitzacions i actes de protesta arreu del país.

En aquest sentit, la manifestació de la Taula per la Democràcia de dissabte 21 d'octubre tindrà per lema «Llibertat Jordi Sànchez. Llibertat Jordi Cuixart. En defensa dels drets i llibertats». Això ho va anunciar el president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Jordi Giró, en una roda de premsa ahir al migdia. La mobilització s'iniciarà a les 17 hores a la confluència entre el passeig de Gràcia i el carrer Aragó i baixarà fins a la Gran Via, on es llegirà un manifest. «Qui ens havia de dir que estaríem avui aquí anunciant aquesta manifestació? Sembla impensable en un país democràtic. Sembla increïble. Ens obliguen a sortir al carrer un cop més», va lamentar el president de la CONFAVC. En aquest sentit, Giró va afegir que la manifestació de dissabte «és una crida a tota la ciutadania, sense distincions, en defensa de la llibertat».

A preguntes dels periodistes, Giró va admetre que els esdeveniments polítics que estan succeint -l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per part del govern espanyol i una eventual declaració d'independència com a resposta per part de les institucions catalanes- poden afectar la protesta de dissabte, però va voler remarcar que la manifestació es fa contra l'empresonament de Sánchez i Cuixart. «Parlar de dissabte es fa molt llunyà perquè les coses canvien en minuts. Esperem que la gent reaccioni».



Acció directa

Crida per la Democràcia va demanar a la població que acudeixi avui al matí a un dels cinc principals bancs del país per «retirar el que vulguis d'efectiu», en el que emmarca com una acció directa de protesta. En un missatge a través de les xarxes, l'entitat també afegeix que els usuaris de CaixaBank o Banc Sabadell poden «expressar el seu malestar» amb el trasllat de les seus fora de Catalunya.