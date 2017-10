Martínez-Maillo (PP): sobre la retirada massiva de diners als caixers: «Potser és per pagar la fiança del senyor Mas»

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha qualificat aquest divendres la retirada massiva d´efectiu dels bancs d´aquest divendres impulsada per Crida per la Democràcia (que inclou l´ANC i Òmnium) com "una barbaritat" i "una magnífica pèrdua de temps". "Potser és per pagar la fiança del senyor Mas, perquè si no, no té sentit", ha afirmat, i "a vegades es perden els papers d´una manera tremenda". Segons Martínez-Maillo, l´ANC i Òmnium "han demostrat la seva actitud anticonstitucional i pro-independentista i no mereixen la mena cap tipus de valoració".

Martínez-Maillo ha fet aquestes manifestacions en una entrevista a la Cadena Ser on ha assegurat que Puigdemont encara disposa de temps "fins el ple del Senat" per "rectificar" i convocar unes eleccions de mutu propi. Ha apuntat que l´aplicació del 155 "no és una fórmula màgica" i ha de ser "temporal" i "eficaç".

L´objectiu, ha apuntat, ha de ser "una convocatòria d´eleccions", però serà "limitat en el temps", en la línia del que defensa també el PSOE. "Totes les mesures que coneixerem han de buscar l´eficàcia", ha sentenciat, malgrat que no ha avançat fins a quin punt afectarà l´autogovern de Catalunya.

Segons el coordinador general del PP, el govern espanyol no contactarà amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, perquè s´ha situat "en l´equidistància". "No es pot comptar avui per avui amb Pablo Iglesias i Podem per defensar la legalitat i la Constitució", ha sentenciat.