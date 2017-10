Un altre militant de Poble Lliure declara per enaltiment del terrorisme

Un militant de Poble Lliure, el lleidatà Ferran Dalmau, va declarar com a investigat per enaltiment del terrorisme arran de la seva participació el passat mes de febrer a Castelló de Farfanya (La Noguera) en un acte d'homenatge als trenta anys de la mort de l'històric militant independentista del Moviment de Defensa de la Terra (MDT) Julià Babia. Alguns sectors han relacionat, presumptament, Babia amb Terra Lliure. La fiscalia va presentar a finals del mes de setembre una denúncia contra quatre membres de Poble Lliure -entre els quals s'hi troba el diputat de la CUP Albert Botran- per enaltiment del terrorisme, i aquesta demanda va ser acceptada per l'Audiència Nacional. Dalmau va ser el segon a declarar després que ho fes el militant de Poble Lliure i exregidor de la CUP a l'Ajuntament de Manresa Toni Casserras, el 10 d'octubre de 2017 als jutjats de Manresa. Una cinquantena de persones es van concentrar mitja hora abans de la declaració davant els jutjats de Lleida per donar suport a Dalmau.

El coordinador de Poble Lliure a Ponent, Jordi Vives, creu que aquests fets no haurien d'haver arribat als jutjats perquè es tractava d'un homenatge a una persona que defensava la llibertat del país.