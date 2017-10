Trapero entrega el seu passaport a la jutge que l´investiga per sedició

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha lliurat ja el seu passaport a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que l'investiga per sedició i que dilluns li va imposar una sèrie de mesures cautelars, entre elles la prohibició de sortir d'Espanya, han informat a Efe fonts jurídiques.

Després de prendre-li declaració i rebutjar decretar el seu ingrés a la presó com va demanar la Fiscalia, Lamela li va imposar mesures de caràcter més lleu: l'obligació de lliurar el seu passaport, així com compareixences quinzenals i que facilités un domicili i un telèfon de contacte per estar localitzable.

Fonts jurídiques han informat a Efe que el major dels Mossos també ha facilitat a l'Audiència Nacional la direcció del seu domicili particular encara que en un primer moment va intentar donar la del seu lloc de treball, el complex central Egara, situat a Sabadell (Vallès Occidental), cosa que no va acceptar el jutjat que dirigeix Lamela.

Un altre dels investigats en aquesta causa, la intendent dels Mossos, Teresa Laplana, a qui Lamela va imposar les mateixes mesures que a Trapero malgrat que la Fiscalia va demanar presó eludible amb fiança de 40.000 euros, també ha lliurat el seu passaport al jutjat.

Les citades fonts han precisat que tant Trapero com ella han sol·licitat que la informació sobre la direcció dels seus domicilis particulars vagi en un sobre tancat per qüestions de seguretat.

El mateix dia que deixava en llibertat el comandament dels Mossos, la jutge accedia a la petició fiscal i enviava a la presó sense fiança el president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez; i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Malgrat no haver seguit el seu criteri, la Fiscalia ja va anunciar ahir que no recorrerà la llibertat de Trapero en considerar que no és una decisió definitiva perquè encara se li segueix investigant i el Ministeri Públic té a més previst ampliar la denúncia que va presentar pel setge a la Guàrdia Civil en l'escorcoll a la Conselleria d'Economia el 20 de setembre a tot allò relatiu a l'1-O.

En deixar-lo en llibertat, la jutge assenyalava al respecte que ho feia "sense perjudici de les possibles ampliacions que puguin realitzar-se en el perímetre objectiu i subjectiu de les presents diligències".

De fet, la Guàrdia Civil prossegueix les seves indagacions sobre l'actuació dels Mossos.

Sota la direcció d'un jutjat de Lleida, ahir l'institut armat ahir va entrar a la comissaria dels mossos a l'esmentada ciutat i avui ho ha fet al Centre de Telecomunicacions de la Generalitat per localitzar comunicacions entre els agents de la policia catalana i els seus comandaments per poder avaluar la seva actuació aquells dies.

El que sí que ha demanat la Fiscalia a Lamela és que es notifiqui de manera oficial al Departament d'Interior de la Generalitat, "als efectes legals que siguin oportuns", l'acte en el qual adopta aquestes mesures cautelars contra Trapero.

A més, la jutge, a instàncies de la Fiscalia, ja ha ordenat als Mossos que identifiquin els agents que van intervenir en el dispositiu per impedir la celebració del referèndum de l'1-O i que aportin el número professional (TIP) dels policies desplegats aquell dia i quina actuació van dur a terme per evitar la votació.