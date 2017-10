Tretze empreses marxen de Girona

En termes numèrics, les comarques gironines són les que menys han notat l'èxode d'empreses arran de la crisi catalana. Segons dades del Col·legi de Registradors d'Espanya, des del passat 1 d'octubre són tretze les societats que han decidit canviar de domicili social de les comarques gironines a alguna altra localitat fora de Catalunya. En el mateix període, només una empresa ha decidit aterrar a la demarcació.

El tipus de teixit empresarial de Girona, amb empreses amb dimensions mitjanes i petites de caràcter familiar, així com el lideratge que exerceix Barcelona fan que l'impacte a Girona sigui menor que en altres demarcacions catalanes. El pitjor dia per a les comarques gironines va ser el dia 10 d'octubre, l'endemà de la breu DUI de Puigdemont, que va registrar 5 dels 13 canvis de domicili social. El segon pitjor dia va ser el 13 d'octubre, amb tres baixes registrades. Des del dia 5 d'octubre no s'ha registrat cap incorporació procedent de fora de Catalunya a les comarques gironines.

Les grans empreses s'han mobilitzat en contra de la unilateralitat i precisament aquell dia va ser també el que més trasllats es van registrar a Catalunya, amb 177 canvis domiciliaris a fora del territori català.

El nombre d'empreses que han traslladat la seva seu social fora de Catalunya ascendeix ja a 917 des del referèndum il·legal del passat 1 d'octubre fins dimecres segons dades del Col·legi de Registradors d'Espanya.

En sentit contrari, des del 2 d'octubre fins dimecres han portat el seu domicili social a Catalunya 49 empreses, la qual cosa deixa un saldo negatiu de 868.

Entre el 2 i el 9 d'octubre, van abandonar la comunitat autònoma 219 empreses (la majoria, 212, el dia 9), a les quals es van sumar 177 companyies el dia 10; 155, el dia 11; 81, el dia 13 (el dia 12 va ser festiu); 60, el dilluns, 16; 105, el dimarts; i 112 dimecres.

La major part de les empreses que han mogut la seva seu estaven establertes a Barcelona. Segons les mateixes fonts, a Lleida són 48 empreses les que han decidit marxar, gairebé la meitat van ser registrades aquest dimarts, amb una xifra de 23 baixes. A Tarragona la xifra ha arribat a 36, amb un degoteig constant especialment a partir de la declaració de Carles Puigdemont del passat 10 d'octubre.



Més fugides

Al degoteig anònim s'hi van sumar ahir més empreses amb noms i cognoms. Els Laboratoris Ordesa i la immobiliària Servihabitat s'han sumat a la llista de 800 empreses que han decidit traslladar les seves seus socials fora de Catalunya davant la incertesa política pel desafiament independentista. L'aerolínia Volotea trasllada la seva seu social de Barcelona a Astúries. La companyia té a l'aeroport Santiago del Monte d'Astúries la seva única base operativa a Espanya.

Laboratoris Ordesa, propietat de la família Ventura i especialitzada en vendes a farmàcia de llet i cereals infantils, ha acordat traslladar la seva seu social a Osca, població on té els seus orígens la companyia, segons fonts de l'empresa.

En paral·lel, la immobiliària Servihabitat ha confirmat també avui que el passat 10 d'octubre va prendre la decisió de traslladar la seva seu fora de Catalunya en un consell d'administració extraordinari.

En el cas d'aquesta companyia, participada en un 51% pel fons TPG i en un 49% per CaixaBank, la seu social se'n va a Madrid.

Fonts de la companyia van confirmar que el consell d'administració va decidir canviar la seu social de Barcelona a les oficines que l'empresa té a l'avinguda Burgos de Madrid.

El motiu és garantir «la protecció dels interessos de treballadors, clients i accionistes» i no implica canvis en l'operativa habitual de la companyia, indiquen les mateixes fonts.