El Tribunal de Comptes dona 15 dies més a Artur Mas per pagar la fiança

El Tribunal de Comptes va admetre ahir la petició de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega, i els exconsellers Francesc Homs i Irene Rigau, i va concedir una ampliació de 15 dies en el termini de què disposen per a dipositar la totalitat dels 5,2 milions d'euros de fiança per l'organització del 9-N.

Segons fonts del Tribunal de Comptes es tracta de 15 dies hàbils que començaran a córrer a partir del moment en què rebin la resposta. Dilluns passat, Mas, Ortega, Rigau i Homs ja van dipositar 2,2 milions de la fiança i van demanar 15 dies més per a la resta.

El 25 de setembre el Tribunal de Comptes va notificar als representants de Mas, Ortega, Rigau i Homs, així com set càrrecs més, que els reclamava una fiança de 5,2 milions (4,8 milions més 400.000 euros d'interessos) per la despesa en l'organització del 9-N. La investigació havia arrencat per la denúncia presentada al maig per Societat Civil Catalana i l'associació Abogados Catalanes por la Constitución, que instaven el Tribunal a determinar si tenien «responsabilitats comptables», i va tenir el suport de la Fiscalia.

La instructora va ampliar la causa a l'exsecretari general de la Presidència Jordi Vilajoana, el director general de Difusió, Ignasi Genovès, la directora de Serveis de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Josefina Valls, el subdirector general d'Administració, Serveis i Projecció Externa, Lluís Bertran, la interventora del Departament d'Ensenyament Carolina Pardo, i el director general de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP), Jaume Domingo. També va citar Jordi Serra però la instructora el va deixar al final fora de la causa.