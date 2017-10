Usuaris fan cua per retirar diners dels principals bancs catalans

Molts usuaris es van acostar ahir als caixers automàtics i finestretes dels seus bancs per retirar efectiu, seguint la petició feta dijous a la nit per la Crida per la Democràcia. Les quantitats que es van extreure van ser molt diverses i la majoria dels usuaris van coincidir en el caràcter simbòlic de la protesta. «He tret 155 euros contra la política de la por», va declarar a l'ACN una usuària de CaixaBank, la Jana, després de passar per les oficines centrals de l'entitat ahir al matí.