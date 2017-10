Ada Colau reflexionarà sobre l´acord amb el PSC però rebutja la DUI

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que si el PSC no es desmarca d'una aplicació efectiva del 155, Barcelona en Comú «obrirà un període de reflexió i es valoraran les seves conseqüències» en la continuïtat del pacte municipal, tot i que ha reiterat el seu rebuig a una declaració unilateral d'independència (DUI).

«Com a alcaldessa ara dic que el pacte amb el PSC funciona bé i que faré el possible per defensar aquest pacte, ampliar-lo i per treballar de la mà amb el PSC i perquè no doni suport al 155», va assenyalar Colau en una entrevista a TV3. L'alcaldessa va considerar que «no s'ha de donar per feta» la suspensió de l'autogovern, perquè creu que encara s'està a temps d'evitar-lo i obrir una taula de diàleg. L'alcaldessa va assegurar que els comuns no poden «concebre que el PSC no es desmarqui de la decisió» d'intervenir les institucions catalanes.



«La majoria no ho volen»

La líder de Barcelona en Comú també va assegurar que «la immensa majoria» dels catalans i també dels votants, alcaldes i dirigents socialistes de Catalunya «no volen» aquesta situació i, a més, va considerar que «hi ha motius per no aplicar» el 155.

Colau va recordar que l'expresident de la Generalitat José Montilla és senador i va preguntar si «algú pot imaginar-lo votant a favor d'intervenir i en contra de les institucions catalanes».L'alcaldessa de Barcelona, a més, va advertir al primer secretari del PSC Miquel Iceta, que no és «coherent» portar a la solapa la xapa del diàleg i «estar pel 155», ja que «el diàleg passa per no donar suport al 155».

D'altra banda, Colau va insistir també en el seu rebuig a una declaració unilateral d'independència (DUI), una via que considera «un error estratègic de l'independentisme, que redueix consensos i la majoria social». «No donarem suport a una DUI assumeixi la forma que assumeixi, en cap cas ens plantegem donar suport a cap acció d'unilateralitat», va subratllar.