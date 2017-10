Així t´hem explicat tots els detalls de la jornada de la declaració de l´article 155

20:05 h - Forcadell es compromet a defensar la sobirania del Parlament

19:54 h - La CUP demana al Govern que ''estigui a l'alçada'' i declari de ''manera immediata'' la república

19:45 h - Rovira qualifica el 155 de "cop d'estat" i diu que el Parlament ha de "fer via per construir la república sense dilació"

19:25 h - Colau lamenta que és "el dia més terrible dels darrers 40 anys" però creu que l'aplicació del 155 "encara és evitable"

Rajoy ha suspès l'autogovern de Catalunya pel qual tanta gent va lluitar. Un atac greu als drets i llibertats de tots, aquí i arreu — Ada Colau (@AdaColau) 21 d´octubre de 2017

18:44 h - La Guàrdia Urbana xifra en 450.000 els assistents

Unes 450.000 persones han participat aquesta tarda a la manifestació convocada a #Barcelona #21Oct — Guàrdia Urbana BCN (@barcelona_GUB) October 21, 2017



18:37 h - La Taula per la Democràcia "no accepta" el 155

18:36 h - El Consell Professional de TV3 denuncia un "atac directe, indigne i impúdic"

18:11 h - Sánchez i Cuixart demanen des de la presó mantenir la "serenitat, coratge i saber fer pacífic"

Paraules que ens adreça @jordisanchezp.

Seguirem, per la vostra llibertat i per la d'aquest país. #LlibertatJordis pic.twitter.com/z7NVhW9JIl — Assemblea Nacional (@assemblea) October 21, 2017

17:04 h - El president Puigdmeont apareix a la manifestació de Barcelona

16:54 h - Milers de persones es manifesten a Barcelona

El Senat celebrarà divendres vinent el ple en què s'aprovarà l'aplicació de la 155

El Govern de l'Estat assumeix la gestió de tots els ingressos i despeses de Generalitat

L'Estat podrà perseguir els funcionaris catalans que no acatin el 155

El govern espanyol assumirà el comandament dels Mossos i podrà cessar càrrecs de TV3

Rivera defensa eleccions el 28 de gener i rebutja una gestora "sine die"

?? @Albert_Rivera "Hay que aplicar la Constitución para restituir la democracia y devolver la voz a todos los catalanes" #ActualidadCs pic.twitter.com/PRTWWiu0xS — Ciudadanos (@CiudadanosCs) October 21, 2017

Albiol veu un "encert" no convocar eleccions fins que estigui "tot ordenat"

Apoyo unánime del @PPCatalunya a la decisión de @marianorajoy de aplicar el Art. 155 para recuperar la normalidad democrática en Cataluña — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) October 21, 2017

Colau critica el "greu atac" del Govern de Rajoy als drets i llibertats

La CUP reclama la República

Arran demana passar a l'acció{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C} El col·lectiu crida a una vaga general indefinida, la desobediència massiva i el bloqueig total davant l'aplicació del 155.

?? Davant l'aplicació del 155 serem #INGOVERNABLES. ? Vaga general indefinida ? Desobediència massiva ? Bloqueig total. ? pic.twitter.com/TusBSiZ0aZ — Arran #RepúblicaARA (@Arran_jovent) 21 de octubre de 2017

Urkullu qualifica de desproporcionat el155 i dóna suport a la Generalitat

Oriol Junqueras crida a la manifestació d'aquesta tarda

Davant el totalitarisme, avui més que mai, defensem la democràcia i els drets civils i polítics. Ens hi trobarem! pic.twitter.com/93gmy2Y4hz — Oriol Junqueras (@junqueras) 21 de octubre de 2017

Pascal (PDeCAT) veu el 155 com "el pitjor atac en segles" al poble català

Podem acusa Rajoy d'incendiar Espanya i Catalunya al suspendre democràcia

?? "Cualquier demócrata tiene que tener los pelos de punta por lo que acabamos de escuchar. Es un día terrible para la democracia" @pnique pic.twitter.com/u2qqURGXxU — PODEMOS (@ahorapodemos) 21 de octubre de 2017

Domènech demana "àmplies aliances democràtiques" contra la "reacció" del 155

.@marianorajoy vol carregar-se l´autogovern i la sobirania de Catalunya. Moment d'àmplies aliances democràtiques per fer front a la reacció. — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 21 de octubre de 2017

Rajoy planteja un 155 que representa un autèntic cop d'Estat contra l'autogovern, les llibertats i les institucions catalanes. — Lluís Rabell (@LluisRabell) 21 de octubre de 2017

PSC insta Puigdemont a convocar eleccions o a comparèixer al Senat

??Demanem a @KRLS a escollir entre 2 camins:

1.Convocatòria d´eleccions

2.Anar al Senat per oferir diàleg per un pacte d´estat per Catalunya. pic.twitter.com/ovSlOTDOdQ — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 21 de octubre de 2017

Rufián crida a crear un "Govern de concentració" davant el "front colpista"

Esta generación ya tiene su 23F. Frentre al frente golpista de PPSOEC's, cumplimiento del mandato del 1O y Govern de Concentración. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 21 de octubre de 2017

14:10 h - Marta Rovira (ERC) titlla de "cop d'Estat" l'anunci de mesures del 155

1. Tenim un mandat democràtic i legal que empara tot el que hem fet des del Parlament i el Govern des del 27 de setembre del 2015. El Govern espanyol fa un cop d'estat contra una majoria legal i democràtica! — Marta Rovira Vergés (@martarovira) 21 de octubre de 2017

Aquestes són les quatre mesures que Rajoy preveu aprovar en base a l'article 155:

La facultat de dissoldre el Parlament de Catalunya, que passa al president del Govern.

Convocatòria d'eleccions en un termini màxim de sis mesos

Cessament del Govern català. L'exercici de les seves funcions s'exercirà per part dels ministeris corresponents.

El Parlament seguirà amb la seva funció representativa però la seva presidenta no podrà proposar candidat a la Generalitat, ni plantejar plens d'investidura ni dur a terme iniciatives contràries a l'Estatut o la Constitució.

Les mesures del govern

La compareixença del president del govern espanyol, Mariano Rajoy

13:21 h - Iceta proposa a Puigdemont anar al Senat per oferir "un pacte d'Estat per a Catalunya"

13:15 h - El grup popular al Senat demana ajornar la sessió ordinària de la cambra

El govern central recorda que el 155 ja es va activar a Canàries el 1989

12:24 h - Acaba el consell de ministres

La premsa internacional, molt atenta als aconteixements d'Espanya

Article 155: The ´Nuclear Option´ That Could Let Spain Seize Catalonia https://t.co/Aepvl9PyYw — The New York Times (@nytimes) October 21, 2017

Spain ready to take control of Catalonia to stop secession https://t.co/kVUFrs1cZj — Washington Post (@washingtonpost) October 21, 2017

Catalogne : Rajoy va dévoiler son plan https://t.co/RNt44ABe3C — Le Monde (@lemondefr) October 21, 2017

12:32 h - Andrea Lévy explica la posició del PP

▶? "Cuando se ha ofrecido diálogo legal, el Gobierno catalán siempre lo ha rechazado" @ALevySoler #El155ARV pic.twitter.com/MyBOn6l6MU — Partido Popular (@PPopular) October 21, 2017

12:22 h - Comencen a sortir els autobusos cap a Barcelona

El govern confirma que assistirà a la manifestació d'aquesta tarda

#bondia avui el #Govern assisteix a la manifestació en defensa dels drets i les llibertats convocada per la Taula per la Democràcia — Govern. Generalitat (@govern) October 21, 2017

12:03 h - La Fiscalia prepara una querella per "rebel·lió"

11:16 h - «Les actuacions de la Generalitat "atempten greument a l'interès general d'Espanya

11:06 h - Les justificacions del govern espanyol

Reunido el #CMin extraordinario con el fin de aprobar medidas para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña pic.twitter.com/3DWeD5KoWv — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 21, 2017

La comissió del Senat es farà aquesta tarda

10:36 h - Cau la pàgina web del Tribunal Constitucional espanyol

10:20 h - Carles Puigdemont arriba al Palau de la Generalitat

10:19 h - Economia, els Mossos i els mitjans públics

Reunió extraordinària del Consell de Ministres

Rajoy detallarà les propostes

Carme Forcadell, s'ha compromès a "defensar la sobirania del Parlament, a defensar-ne les plenes retribucions i els drets dels 135 diputats a exercir les seves funcions" davant del que ha qualificat com a "cop d'estat de facto" i "l'atac més greu a les institucions catalanes des del seu restabliment". "No farem cap pas enrere", ha reblat.En una declaració institucional, acompanyada dels membres de la Mesa Lluís Guinó, Anna Simó, Joan Josep Nuet i Ramona Barrufet, Forcadell també ha defensat que l'article 155 de la Constitució no permet la suspensió del Parlament i ha advertit que "els que s'omplen la boca parlant de la Constitució cauran amb una flagrant inconstitucionalitat".Així ho ha remarcat el diputat Carles Riera que ha afegit que aquesta és la millor manera que el país pugui recuperar la democràcia després que el govern espanyol hagi decidit activar l'article 155 de la Constitució per intervenir l'autonomia. Riera ha lamentat que la declaració d'independència no es fes efectiva el passat 10 d'octubre i ha alertat que ara ''anem a contrarellotge''. En aquest sentit, ha assegurat que el que vol la majoria de la gent és que es faci ja la república i que aquesta és també ''la nostra proposta i insistència''. Segons els cupaires, el motiu de mantenir la declaració en suspens va quedar anul·lat el mateix dia 11 d'octubre.Des de la manifestació de la Taula per la Democràcia, la secretària general d´ERC, Marta Rovira, ha assegurat que la mesura és "absolutament inèdita i excepcional" i impròpia "d´un regim que es fa dir democràtic". Així, ha denunciat que l'executiu de Mariano Rajoy pretén "decapitar tot el Govern escollit pels ciutadans i limitar des del ´gobierno de la nación´ el Parlament". "Una mesura així no pot existir en cap estat democràtic i no existeix a la Constitució espanyola", ha sentenciat.En aquest sentit, ha convidat els catalans a "continuar fent servir les nostres institucions democràtiques per elegir quin ha de ser el futur d´aquest país". "Sense més dilació, ara cal que el Parlament faci via per construir la república catalana, perquè és l´única mesura a les nostres mans per retornar als ciutadans les nostres institucions i protegir els drets dels ciutadans", ha dit, sense voler concretar com i quan s´haurà d´activar la cambra catalana per portar a terme aquests plans.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha considerat aquest dissabte, després de conèixer com pensa aplicar l'article 155 de la Constitució el govern espanyol, que és "el dia més terrible dels darrers 40 anys", i s'ha mostrat "consternada i molt preocupada". "El que ha passat és molt greu, però encara és evitable", ha dit, tot assegurant que "no és veritat que havíem d´arribar a aquest punt".Colau ha remarcat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "va fer un pas enrere i no va proclamar la independència", i que això sentava "les bases per a un diàleg entre les institucions". "Malauradament, hem tingut una resposta absolutament autoritària, un cop a la democràcia, que ja no és un atac a les institucions i a l´autogovern català, sinó als drets i llibertats fonamentals, a les bases de la democràcia de tot l´Estat", ha afegit.La Taula per la Democràcia ha avisat aquest dissabte que "no accepta" l'anunci de l'aplicació de l'article 155 de la constitució, que pretén "destituir el govern de la Generalitat escollit democràticament" i "intervenir les institucions de manera totalment injustificada".En la lectura del manifest a laen nom de la Taula per la Democràcia, ha fet"Anunciem que continuarem mobilitzant-nos al carrer", ha dit. A més,i la retirada dels càrrecs de sedició. "Totes les entitats de la Taula per la Democràcia ens autoinculpem, perquè si manifestar-se és un delicte, ens declarem culpables", assegura el manifest llegit per Bertran.El Consell Professional de TV3 ha rebutjat avui la proposta del Govern central de controlar els mitjans de comunicació públics de la Generalitat en aplicació de l'article 155 de la Constitució per considerar-lo "un atac directe, indigne i impúdic a la llibertat d'expressió i d'informació".L'acte final de la manifestació per la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart ha començat amb la lectura d'un poema de Mario Benedetti que llençava aquesta pregunta retòrica: "de què riu senyor ministre?". Tot seguit s'han llegit uns textos escrits des de la presó dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. "Estem bé, estem forts, gràcies pel vostre suport", ha assegurat Sànchez que ha demanat: "no afluixeu a favor del diàleg i de la independència". Per la seva banda, Cuixart ha encoratjat a "continuar amb la serenitat, el coratge, i saber fer pacífic" però sense renunciar a la voluntat del poble". "No afluixeu pel diàleg i la independència", ha reblat el president d'Òmnium Cultural.i alguns dels carrers adjacents per reclamar la llibertat dels presidents de l'ANC,. A més, molts dels participants protesten també contra l'anunci de l'activació de l'article 155 de la Constitució, amb cartells contra la "repressió" o la intervenció dels mitjans de comunicació públics.El president de la Generalitat,, finalment és a la manifestació, tot i que no tenia previst anar-hi. El lema de la manifestació és '. En defensa dels drets i les llibertats', i la lideren els números dos de les organitzacions civils,La manifestació farà el recorregut des de la cruïlla entre Passeig de Gràcia i Aragó, i s'aturarà davant de la Gran Via. Allà està previst un acte presentat per, que inclourà una actuació de Maria del. L'actriullegirà el manifest.Centenars d'autobusos procedents de totes les comarques catalanes comencen a arribar a la capital per manifestar-se, en principi contra l'empresonament de Sànchez i Cuixart i per protestar contra les mesures imposades pel govern de Rajoy contra l'autonomia de Catalunya en virtut de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola.La Mesa del Senat, l'òrgan rector de la cambra alta, ha fixat finalment el pròxim divendres 27 d'Octubre com a data per al ple extraordinari sobre l'aplicació del l'article 155 a Catalunya. La trobada s'ha endarrerit gairebé dues hores a l'espera que arribés de Moncloa el document que detallava la mesura presa en el Consell de Ministres de dissabte.El Consell de Ministres ha aprovat avui habilitar el Govern de la nació, a través dels òrgans que designin, a assumir la totalitat d'ingressos i despeses de la Generalitat i garantir que "la totalitat de els fons "no es destinin a activitats vinculades amb el procés secessionista.L'Estat podrà imposar sancions disciplinàries als funcionaris o personal laboral de la Generalitat de Catalunya que no acatin l'aplicació de l'article 155 de la Constitució acordat avui pel Consell de Ministres, sense perjudici de posar-ho en coneixement de la Fiscalia.L'aplicació de l'article 155 suposa que els òrgans de la Moncloa poden cessar i nombrar càrrecs a qualsevol ens de l'administració de la GeneralitatL'aplicació de l'article 155 suposarà que el Govern, o l'òrgan que designi per a això, assumirà el comandament dels Mossos d'Esquadra, i també podrà l'Executiu cessar o nomenar els responsables de TV3 i Catalunya Ràdio per garantir una informació veraç i respectuosa amb el pluralisme polític.Segons el document aprovat pel Consell de Ministres, acordat el cessament del president, el vicepresident i tots els consellers del Consell de Govern, l'Administració General de la Generalitat actuarà sota les directrius dels òrgans o autoritats creats o designats pel Govern.DOCUMENT: Clica per consultar l'acord amb totes les mesures de l'article 155 proposades pel govern de l'Estat al Senat (.pdf)El líder de Ciutadans (C's), Albert Rivera, ha defensat avui que hi hagi una eleccions "legals, democràtiques i autonòmiques" a Catalunya el pròxim 28 de gener per "restablir la democràcia" i ha rebutjat així una gestora de govern "sine die" al capdavant de la Generalitat.El president del PPC, Xavier García Albiol, ha celebrat les mesures anunciades avui pel president del Govern, Mariano Rajoy, per aplicar l'article 155 i ha considerat "un encert" que no es convoquin eleccions fins que estigui "tot ordenat" i Catalunya "instal·lada en la normalitat".L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha criticat avui el "greu atac" del Govern de Mariano Rajoy als drets i les llibertats amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que suposa segons la seva opinió la "suspensió" de l'autogovern de Catalunya., ha qualificat avui d'"extrema i desproporcionada" la interpretació de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya que ha fet el Govern d'Espanya i mostrat el seu suport a la Generalitat.En el seu breu missatge, el lehendakari ha dit també que l'aplicació d'aquest article "dinamita els ponts" i conclou que "La Generalitat compta amb el nostre suport per buscar un futur constructiu".La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha opinat avui que el cessament del Govern mitjançant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució és "el pitjor atac en segles" al poble català.El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, ha acusat avui al president del Govern, Mariano Rajoy, i al PP d'"incendiar" Espanya i Catalunya convocant "eleccions per la força" en aplicació de l'article 155 de la Constitució, fet que suposa -ha dit- "suspendre la democràcia".El portaveu d'En Comú al Congrés,, ha demanat avui, després de conèixer-se les mesures en l'aplicació de l'article 155, "àmplies aliances democràtiques" per fer davant la "reacció".Rabell ha afirmat que aquestes mesures suposen la "suspensió" de l'autonomia catalana i ha afegit: "No és un error, és un atemptat contra la democràcia".De la seva banda,, ha dit en un tuit que "Si aplicar el 155 és una barbaritat política, el seu contingut és contrari a la Constitució i un cop a la democràcia".El secretari d'Organització del PSC,ha instat avui al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a convocar eleccions a Catalunya o, si no n'hi ha, a què comparegui al Senat per garantir el "restabliment de la legalitat" i oferir un "diàleg sense condicions".La secretària general d'ERC,, ha qualificat avui de "cop d'estat" l'anunci, per part del president del Govern,, de les mesures en aplicació de l'article 155 de la Constitució per restaurar l'ordre constitucional i l'Estatut.En el seu compte de Twitter,ha afirmat: Tenim un mandat democràtic i legal que empara tot el que hem fet des del 27 de setembre de 2015. El Govern espanyol fa un cop d'Estat contra una majoria legal i democràtica ".Per la seva banda,, ha assegurat en el seu compte de Twitter: "no ens doblegaran", després de fer-se públiques les mesures adoptades pel Govern en aplicació de l'article 155."Que li escoltem ara en directe el cop a la democràcia ho reconduïm a força popular, no ens doblegaran", ha escrit la diputada republicana.El Govern proposarà al Senat cessar al president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i a tots els consellers, en aplicació de l'article 155 de la Constitució per restaurar l'ordre constitucional i l'Estatut.El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha fet una proposta 'in extremis' al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, demanant-li que vagi al Senat per oferir "un pacte d'Estat per a Catalunya". Segons Iceta, l'altra opció passa només per convocar eleccions autonòmiques i així evitar l'aplicació del 155.El Govern espanyol recorda el precedent canari en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució entre els motius per a activar-lo a Catalunya i diu que si el 1989 ja va ser necessari, en la situació actual l'incompliment de les obligacions constitucionals per la Generalitat és "palmari".Però llavors n'hi va haver prou amb el requeriment perquè la comunitat autònoma cessés en el seu comportament "sense necessitat, en conseqüència, d'acudir al Senat per a l'adopció de mesures ulteriors".El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, compareixerà a La Moncloa a partir de les 13.00h per exposar l´aplicació de les mesures que el seu govern aplicarà a Catalunya utilitzant l´article 155 de la Constitució. El president espanyol ha presidit el Consell de Ministres extraordinari que ha començat a les 10.00h i s´ha allargat fins les 12.15h. S´espera que Rajoy faci una exposició bàsica de les mesures i una lectura política de la situació, mentre que la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, detallarà després sense càmeres el contingut concret de la proposta que el seu govern envia al Senat.La Fiscalia General de l'Estat ha confirmat aquest divendres queal Parlament de Catalunya.El delicte de rebel·lió"per si es portés a terme una declaració d'independència", segons han confirmat fonts de la pròpia Fiscalia General de l'Estat.per la desobediència de la Generalitat a les obligacions que l'imposa la llei i pel fet que les seves actuacions "atemptin greument" a l'interès general d'Espanya.Així figura en l'exposició de motius de les mesures que està analitzant el Consell de Ministres en una reunió extraordinària per fer front als plans del president de la Generalitat,i que seran anunciades avui pel cap del govern,El Govern justifica l'adopció de mesures en aplicació del 155 de la Constitució per la desobediència de la Generalitat a les obligacions que li imposa la llei i pel fet que les seves actuacions "atempten greument" l'interès general d'Espanya.La comissió en la qual es debatrà aquest assumpte serà finalment una creada per a l'ocasió i composta per 27 senadors d'altres dues comissions: la General de Comunitats Autònomes i la Comissió Constitucional.La pàgina web del Tribunal Constitucional està. La caiguda del portal coincideix amb l'anunci de l'organitzaciód'una sèrie de ciberatacs "massius" contra pàgines a Internet de l'Estat espanyol i en defensa de Catalunya. En diversos comptes a Twitter, els seguidors d'Anonymous han anunciat els atacs i han avisat que en vindran més.El Consell de Ministres extraordinari per aprovar les mesures de l'article 155 de la Constitució a Catalunya ha començat a les 10 hores del matí d'aquest dissabte amb la presència del president del govern espanyol,, i tots els ministres del seu gabinet. Entre les clàusules que podrien integrar aquest 155 hi hauria eleccions autonòmiques al gener o prendre el control de TV3 i els Mossos d'Esquadra. Paral·lelament, el document no inclourà un termini màxim de temps d´aplicació, segons fonts del govern espanyol.i el ple del Senat on s´ha d´aprovar el pla d´aplicació de l´article 155 de la Constitució no se celebrarà previsiblement la setmana que ve, sinó la següent. Fonts del Senat apuntaven dijous com a data més probable el 30 o 31 d´octubre, tot i que també podria tenir lloc la setmana que ve, el divendres 27.El procediment comporta la convocatòria d´una comissió conjunta que avaluarà la petició del govern espanyol abans d´enviar un nou requeriment al president de la Generalitat,, i traslladarà la proposta al ple del Senat.Les tres mesures –eleccions al gener i el control dels Mossos i de TV3- han estat acordades entre les delegacions que el president espanyol,, han designat per a la concreció de l´aplicació del 155 sobre Catalunya. En aquests contactes hi ha estat presents, a més de Sáenz de Santamaría i Calvo, el secretari d´Estat per a les Relacions amb les Corts, José Luis Ayllón, i el que va ser assessor de Felipe González, José Luis Zapatero i Alfredo Pérez Rubalcaba, José Enrique Serrano.Des de les 10:00 horesper plantejar aquestes mesures que ha d'aprovar la setmana que ve, en concret el divendres 27 d'octubre, pel ple del Senat.i ni tan sols va confirmar ahir si hi havia ja un acord amb elal gener.Però des d'aquests partits es va apuntar aquest acord i es va arribar a concretar que la data triada per a aquests comicis és el 28 de gener.s, però el líder de, ha assegurat que ell mateix va pactar amb Rajoy dimecres passat, en la reunió que van mantenir a la Moncloa, el dia concret en què els catalans anirien a les urnes.Van ser els socialistes, però, els que van donar peu a donar per bona aquesta possibilitat després que l'exministraa TVE una informació del diari digital diario.es, segons la qual,i el secretari general del PSOE,, havien pactat les eleccions a Catalunya per al gener.El malestar que això va suscitar a l'Executiu portar a, interlocutora directa amb la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, a matisar posteriorment que celebrar eleccions al gener és només la posició dels socialistes.A l'espera que avui es desvetllin les mesures concretes,Va assegurar així mateix que l'objectiu fonamental d'aquestes mesures, amb un límit temporal que va dir que no està determinat, és tornar al compliment de la llei ia la normalitat institucional després d'haver arribat a una situació en la qual es "colpeja la llei" i es " liquida l'Estat de dret ".Previsiblement, serà el mateixqui compareixerà avui al Palau de la Moncloa després de la reunió del Consell de Ministres per detallar les propostes que enviarà per a la seva aprovació a la cambra alta, la Mesa es reunirà avui mateix per tramitar-les i fixar els passos següents.Fins llavors," per rectificar i evitar l'aplicació d'aquestes decisions.Serà la primera vegada des que la Constitució està en vigor que s'aprovin mesures en aplicació de l'article 155, que permet al Govern central assumir competències de les comunitats autònomes que no compleixin la llei.Mentre el Govern plantejarà avui les seves propostes, la Junta de Portaveus del Parlament fixarà dilluns que ve la data del ple en què Junts pel Sí (JxSí) i la CUP preveuen votar la declaració unilateral d'independència (DUI).Fonts sobiranistes van apuntar que aquest ple podria coincidir amb el que el Senat preveu celebrar el 27 d'octubre per aprovar les mesures derivades de l'aplicació de l'article 155 del text constitucional.