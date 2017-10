Article 155: aplicació, conseqüències i finalitats

l' 10 d'octubre passat alguns diputats del Parlament català van signar un document en el qual, sota el títol de Declaració dels representants de Catalunya, es deia literalment que «Catalunya restaura avui la seva plena sobirania», declarant a continuació els seus signants que «constituïm la República catalana com a Estat independent i sobirà». Al costat de les afirmacions anteriors, s'instava en el text «els Estats i les organitzacions internacionals a reconèixer la República catalana com a Estat independent i sobirà» i, igualment, es realitzaven al·lusions a un diàleg amb Espanya.

A partir d'aquesta data s'ha generat una gran confusió sobre el que va succeir realment. Minuts abans, el president Carles Puigdemont havia pronunciat un discurs en el qual combinava la solemnitat d'aquella proclamació d'independència amb la subsegüent petició de mantenir-la en suspens. Els qui defensaven que s'havia proclamat la nova República s'aferraven per argumentar la seva postura a la literalitat del paper signat. Els qui sostenien el contrari, invocaven per motivar la seva tesi la suspensió demandada pel mateix mandatari català, així com la invalidesa del citat document i la irrellevància en termes jurídics de tot allò que havia succeït. Ambdues afirmacions resultaven tan raonades com contradictòries, mostra del desconcert més típic en aquest tipus de situacions de manifesta anormalitat en les quals cadascú solament veu el que vol veure i sent el que vol sentir.



Creuament de cartes

El clima d'incredulitat i d'indecisió va arribar a tal extrem que el responsable de l'Executiu espanyol, en un requeriment enviat al Govern català, va preguntar si la independència s'havia proclamat veritablement. Després d'un creuament de cartes i comunicats, va quedar constància de la negativa de les institucions autonòmiques a tornar a la legalitat, obstinades a continuar per un camí al marge de Dret i fent inevitable l'activació de l'article 155 de la Constitució espanyola com a fórmula per restablir la normalitat jurídica.



Obstinació per la secessió

Són evidents i manifestes les il·legalitats comeses per nombrosos càrrecs públics catalans en aquesta obstinació per aconseguir la secessió. Molt probablement, delictives. Així mateix, crida l'atenció que no solament s'han saltat la Carta Magna i les corresponents normes estatals, sinó fins i tot la seva pròpia llei del referèndum (presumpta font de la seva nova legitimitat), amb l'ànim de proclamar els suposats resultats electorals de l'1 d'octubre. Des d'un punt de vista històric és habitual que les regions que s'independitzen no tinguin en compte la legalitat anterior. No obstant això, en aquest cas, iniciar la marxa saltant-se aquestes lleis pròpies, cridades a servir de fonament de la denominada «desconnexió», diu molt de la impuresa i la falta de noblesa d'aquest moviment, els membres del qual es posen paranys a si mateixos i a tots els que els envolten.



Sentència del TC

El Tribunal Constitucional va dictar el 17 d'octubre passat una sentència que anul·lava la citada Llei del Parlament de Catalunya 19/2017, denominada «del referèndum d'autodeterminació», usant per al seu raonament una frase que, en si mateixa, és una obvietat, encara que en aquests temps en els quals es prescindeix dels principis, valors i regles més elementals, sembla es fa necessari recalcar: «un poder que nega expressament el Dret es nega a si mateix com a autoritat mereixedora d'acatament».

Però ha estat igualment clamorosa la falta d'habilitat i capacitat política dels governs estatals davant d'un problema que es veia a venir des de fa moltíssims anys. La tècnica de l'estruç de ficar el cap sota terra per evitar els conflictes, unida a cert enrocament a negar les realitats i a perpetuar unes regulacions caduques, ha avivat un conflicte que s'ha convertit en el més greu dels últims quaranta anys.



Un únic camí

Pensant amb sensatesa i lògica, sense fanatismes, solament existeix un camí per sortir d'aquest laberint: tornar a la legalitat per, des d'aquesta, afrontar el problema i dialogar sobre com millorar les nostres normes de convivència. Però per a tots, no només per a alguns. Per això, s'opta per acudir a l'article 155 de la Constitució com a via imprescindible per retornar a l'escenari en el qual l'ordenament jurídic es respecti. Perquè el requisit de restaurar la legalitat no és una opció, és un imperatiu, almenys si volem seguir considerant-nos Estat de Dret.



Reparar il·legalitats

No obstant això, recorrent a una metàfora mèdica, no dubto que recórrer al tan citat article 155 sigui una medicina que ajudi a normalitzar la situació actual, però el tractament del pacient no conclourà exclusivament amb el seu ús. Servirà per reparar les il·legalitats que, al costat de la depuració de responsabilitats polítiques i jurídiques, ajudarà a netejar una ferida que destil·la infecció per tot arreu, encara que les controvèrsies polítiques seguiran estant aquí fins que el conjunt de les forces polítiques tinguin la sensatesa d'abordar-les. El procediment per a l'aplicació del precepte 155 no està exempt d'inconvenients. És cert que el Senat –cridat a intervenir en aquest assumpte– se sustenta sobre una amplísima majoria de membres del Partit Popular. Tampoc hi ha dubte que la unió amb altres partits al voltant de la utilització de l'esmentat precepte afavoreix la seva aplicació. Però la seva precària regulació i l'absència de precedents suscita diverses incògnites sobre al seu abast i els seus límits.



«Coerció federal»

El 155 està inspirat clarament en la figura de la «coerció federal», prevista en el 37 de la Llei Fonamental de Bonn. Habilita el Govern Central a «adoptar les mesures necessàries» per aconseguir el «compliment forçós» de les obligacions que la comunitat autònoma no compleix o per restituir la protecció de l'interès general infringit. Què es pot incloure dins d'aquestes «mesures necessàries» i què no resulta imprecís, ja que no es preveu expressament.



Eleccions?

Es parla molt de dissoldre el Parlament català i convocar eleccions, una resolució, en principi, estranya i incerta. En altres sistemes federals o compostos, amb similars mecanismes de reacció en mans dels òrgans federals o centrals davant conductes dels Estats federats o dels ens territorials subestatals que atempten contra la mínima lleialtat institucional, es preveu la suspensió o dissolució d'aquests òrgans regionals. Com a exemples que preveuen explícitament la suspensió o dissolució de les institucions territorials, poden citar-se l'article 100 de la Constitució austríaca, l'article 126 de la Constitució italiana o l'apartat 31 de l'article 75 de la Constitució argentina. Hauria estat desitjable que aquestes mesures quedessin recollides de forma clara i nítida en la nostra Carta Magna, però la laxitud de la nostra regulació, unida a l'abast de la mesura en el Dret comparat, conviden a pensar que l'opció és possible.

Menys polèmiques susciten altres mesures, com les de control dels Mossos d'Esquadra o les derivades d'un control econòmic o financer directe, les quals sí semblen encaixar sens dubte dins d'aquestes facultats tan àmplies que figuren en la literalitat de l'article 155.

En qualsevol cas, malgrat la hipòtesi futura d'una nova composició de la Càmera autonòmica, o fins i tot d'un nou Executiu català amb molts dels seus integrants inhabilitats i condemnats per les seves clamoroses vulneracions de les normes, el problema polític de fons seguirà pendent de resoldre.



Reptes polítics i jurídics

He manifestat infinitat de vegades que els reptes polítics i jurídics als quals aquest cas ens enfronta han de ser resolts amb els seus propis procediments i regles. És necessari (imprescindible, diria jo) que s'esmenin els crebants comesos contra l'ordenament jurídic i que es depurin totes les responsabilitats legals, ja siguin penals, civils o administratives, estiguin pendents de resoldre. En cas contrari, no mereixerem denominar-nos Estat de Dret.



Model territorial

En aquest sentit, el mecanisme del 155 ajudarà a aconseguir l'esmentat objectiu. Però quan es resolguin tots els procediments judicials oberts i es restauri el normal compliment de la llei, no haurem acabat. Faltarà abordar d'una vegada per sempre el tema del model territorial espanyol i la resolució de les seves qüestions polítiques subjacents. Per tant, persistir en l'actitud tossuda de negar el problema o de dilatar-lo sense remissió no procedeix.



Aclariment final

A manera de conclusió, un aclariment final. Negociar no és compatible amb l'exigència prèvia d'una de les parts d'aconseguir totes les seves pretensions. Tampoc ho és posar sobre la taula des d'un inici el resultat final de la negociació. Es tracta únicament de crides reptants i fal·laces al diàleg fetes pels que, atrinxerats en la més absoluta il·legalitat, pretenen imposar els seus postulats costi el que costi.