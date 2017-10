La basílica de Florència on va morir un turista va ser inspeccionada fa una setmana

Els responsables de gestió i manteniment de la basílica de Santa Croce a Florència (Itàlia), on dijous un turista espanyol va morir després de caure-li a sobre una pedra que es va desprendre del sostre, van assegurar que van efectuar un control de l'edifici fa una setmana. Així ho va confirmar la responsable de comunicació, Caterina Barboni, a la televisió privada Sky, que va explicar que en el control sobre l'estabilitat de l'edifici «no es van revelar senyals d'alarma». Barboni va afegir que els responsables de la basílica realitzen periòdicament exàmens per comprovar l'estat d'aquest històric edifici construït el 1295.

Mentrestant, la basílica roman tancada i la Fiscalia de Florència ha obert una investigació per homicidi culpós amb la qual intenta determinar les causes del que ha passat i aclarir si hi ha responsables. L'Ajuntament florentí va expressar el seu condol a la família i va afirmar que «no es pot morir així». «És un succés trist. No es pot morir així. Cal determinar què ha passat i si hi ha responsabilitats han de ser assumides. Avui és un dia de dol per la família i a tota Florència», van escriture. La víctima va ser Daniel Testor Schnell, de 52 anys i procedent de Barcelona, que es trobava de viatge amb la seva dona.