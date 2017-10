Castiguen Pujol Jr. sense esbarjo a la presó per trucar amb codis d'altres reus

Jordi Pujol Ferrusola ha estat castigat sense esbarjo a la presó per utilitzar els codis de telèfon d'altres presos, en concret els del seu company de cel·la a la presó del Soto del Real, on també es troben Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Concretament, a Pujol Ferrusola li corresponen deu trucades a la setmana des de la presó, però no semblen ser suficients per a ell.

El tripijoc amb targetes de telèfon és un comportament absolutament irregular i, per això, el fill gran dels Pujol ha estat castigat, segons La Sexta. Un informe estableix que els funcionaris de la presó van descobrir Pujol Ferrusola trucant amb codis de telèfon d'un altre intern.

La declaració d'un pres apunta que, a canvi, rebia targetes prepagament. Paral·lelament, el fill dels Pujol va reconèixer els fets davant els funcionaris de la presó després de ser enxampat in fraganti en l'ús dels codis d'un altre pres, però hores després van tornar a sorprendre'l en la mateixa situació, és a dir, utilitzant els codis de qui va ser el seu company de cel·la, que segons ell mateix va explicar, va demanar deixar de ser-ho pel difícil caràcter de Pujol Ferrusola i els problemes amb el comandament a distància.



Dues faltes greus

Segons La Sexta, a més de canviar-lo de mòdul, Pujol ha estat sancionat per dues faltes greus que impliquen la suspensió d'actes recreatius. Durant 60 dies no hi haurà activitats culturals ni esportives per al fill de l'expresident de la Generalitat.