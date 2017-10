ERC i CUP reclamen que trenqui amb el PSC a Madrenas

ERC-MES i CUP de Girona reclamen a l'alcaldessa, Marta Madrenas (PDeCAT), que trenqui el pacte de govern amb el PSC de Sílvia Paneque perquè, segons diuen, no té sentit governar amb un partit que està disposat a donar suport a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Tots dos afirmen que, si es produeix el trencament, estan disposats a tenir una actitud constructiva i no utilitzar-ho políticament a nivell municipal. Madrenas va declinar ahir fer declaracions i va subratllar que encara no ha rebut la carta que li han adreçat els cupaires, mentre que en un escrit a les xarxes socials Paneque va rebutjar l'aplicació del 155 i va subratllar que «Girona és i serà si podem ser-hi tots», tot mostrant-se amb desacord «amb els que només volen ser-hi ells».

Quan Madrenas i Paneque van signar l'acord de govern, el març de 2016, van limitar-lo exclusivament a l'àmbit municipal i van deixar llibertat de vot als dos partits per expressar opinions divergents en qüestions nacionals. Fins ara, PDeCAT i PSC han aconseguit que el procés sobiranista no afecti el seu acord de govern, però republicans i cupaires consideren que s'ha arribat a un punt on la situació ja és insostenible.

En una carta adreçada a Madrenas, els cupaires subratllen que PSC i PSOE van «emparar la violència de l'Estat del dia 1 d'octubre», les detencions dels dies previs, «l'ocupació policial» del país i actualment es mostren disposats a donar suport a la intervenció de la Generalitat a través de l'aplicació de l'article 155. Per això, consideren que «una ciutat republicana i democràtica com Girona no pot continuar en mans d'aquells que ataquen els drets fonamentals i col·lectius del poble català».

En la missiva, els cupaires recorden a Madrenas que té «alternatives» per governar la ciutat: ells mateixos, assenyalen, s'han ofert per arribar a acords de ciutat en temes clau, i recorden que hi ha altres grups -és a dir, ERC- que també podrien garantir l'estabilitat. Per això, consideren que en aquest moment calen «decisions valentes» i que cal «prendre partit» per «responsabilitat, dignitat i coherència».

En una línia similar es va expressar el regidor d'ERC-MES Martí Terés. El republicà veu «injustificable» que es pugui mantenir una coalició de govern entre dos partits amb posicions antagòniques a nivell nacional, i molt especialment quan els socialistes donen suport a l'activació del 155. De fet, creu que aquesta situació ja està essent perjudicial per a la ciutat, ja que la dinàmica de la ciutat s'està ressentint de la falta de cohesió del govern. «No entenem com l'alcaldessa pot governar amb un partit que està donant suport a mesures coercitives contra els seus propis companys», va indicar. Per això, va assegurar que, si es trenca el pacte, ERC-MES actuarà amb responsabilitat i no ho utilitzarà políticament, tot i que no va valorar si ells estarien disposats a governar.