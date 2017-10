Gay de Montellà trasllada la seva «preocupació» pel cas català als cònsols

El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, va traslladar al cos consular la seva preocupació per com afecta el conflicte polític l'economia i s'ha mostrat convençut que Catalunya pot «tornar a ser» una bona plaça per invertir si «es recondueix» la situació.

Gay de Montellà es va expressar d'aquesta manera durant la reunió anual que el cos consular va celebrar ahir a la seu de la patronal catalana, segons un comunicat d'aquesta.

Després d'assenyalar que «el factor polític» pot representar un obstacle «molt seriós i greu», el president de Foment es va mostrar convençut que «Catalunya pot tornar a ser la regió del sud d'Europa amb millors condicions per invertir i el motor econòmic d'Espanya, sempre que siguem capaços de reconduir com més aviat millor la situació actual».



«Fre a les inversions»

En la nota, Foment destaca que «el risc que la incertesa política pugui representar un fre per a les inversions, l'activitat econòmica i la creació de llocs de treball va ser el principal focus d'atenció de la pràctica totalitat del cos consular destacat a Barcelona».

A banda d'això, Joaquim Gay de Montellà sosté que la sortida d'empreses de Catalunya, amb el trasllat de les seves seus socials fora d'aquesta comunitat, no es deu a pressions polítiques sinó «a l'escenari d'incertesa» i a la «necessitat de protegir els seus accionistes, treballadors i clients».