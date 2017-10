La jutge investigarà les trucades de Trapero, Sànchez i Cuixart

La jutge Carmen Lamela ha demanat un informe de les trucades entre el 15 de setembre i el 2 d'octubre dels investigats per sedició Josep Lluís Trapero; la intendent dels Mossos Teresa Laplana i els presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i Òmnium, Jordi Cuixart.

En la seva petició a la Guàrdia Civil per conèixer aquest tràfic de trucades, la jutge de l'Audiència Nacional demana que s'identifiquin els números de telèfon dels quatre investigats i que se sol·liciti a les companyies telefòniques el llistat de trucades i de missatges de text emesos també aquells dies, entre el 15 de setembre i 2 d'octubre. D'aquesta manera, la jutge vol conèixer amb quines persones es van efectuar comunicacions aquells dies i si van parlar entre ells mateixos, així com el temps que s'hi van estar i altres dades d'interès rellevants per a la investigació.

Segons el que ha investigat fins ara la Guàrdia Civil en aquesta causa, el dia que es va produir el suposat «setge» als agents de l'institut armat durant un escorcoll a la conselleria d'Economia, Jordi Sànchez, va fer una trucada a Trapero per posar-lo en contacte amb un membre de la Guàrdia Civil.

En el marc d'aquestes noves diligències d'investigació, Lamela demanava dimarts als Mossos la identificació dels agents que van intervenir en el dispositiu per impedir l'1-O, així com que aportessin el número professional (TIP) dels policies desplegats aquell dia i quina actuació van dur a terme per evitar la votació.

Ahir, també a petició del fiscal, la magistrada va comunicar oficialment a la conselleria d'Interior les mesures cautelars que va acordar dilluns per al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, després que la Fiscalia demanés el seu ingrés a la presó sense fiança.

Lamela va recollir així la petició que li havia fet en aquest sentit la Fiscalia, que va sol·licitar que es notifiqués a Interior l'acta on s'acorden aquestes mesures cautelars -compareixences quinzenals, entrega de passaport, prohibició de sortir d'Espanya i fixació de domicili i telèfon-, «als efectes legals oportuns».

En contra del criteri de la Fiscalia, la jutge va optar dilluns per adoptar per a Trapero unes mesures més lleus que la presó, mentre que va ordenar empresonar per risc de fuga i destrucció de proves els líders d'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.