L´Estat podrà perseguir els funcionaris catalans que no acatin el 155

Els funcionaris poden ser castigats per no acatar les ordres del 155. Generalitat de Catalunya.

L'Estat podrà imposar sancions disciplinàries als funcionaris o personal laboral de la Generalitat de Catalunya que no acatin l'aplicació de l'article 155 de la Constitució acordat avui pel Consell de Ministres, sense perjudici de posar-ho en coneixement de la Fiscalia.

"L'incompliment de les mesures contingudes en el present Acord s'entendrà com a incompliment del deure de fidelitat a la Constitució i a l'Estatut, als efectes de les infraccions previstes en la normativa disciplinària estatal o autonòmica", assenyala l'acord del Govern.

Aquesta potestat disciplinària exercida pel Govern de la Nació, o pels òrgans o autoritats que designi a aquest efecte, no exclou la possibilitat que el Ministeri Públic pugui exigir responsabilitats penals.

Per contra, els actuals responsables de la Generalitat de Catalunya o d'organismes, ens i el seu sector públic empresarial, no podran actuar contra el seu personal per acatar les resolucions del Tribunal Constitucional i del poder judicial que han anul·lat les activitats relacionades amb el procés secessionista.

"Són nuls de ple dret i ineficaços, sense perjudici de la responsabilitat administrativa, penal o d'un altre ordre que siguin procedents respecte a qui iniciï, tramiti o resolgui els expedients sancionadors", alerta.

Tampoc tindrà validesa qualsevol publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya sense l'autorització o en contra de l'acordat pels òrgans o autoritats que designi el Govern de la Nació.

En l'exercici d'aquestes facultats determina la falta de vigència de la disposició normativa corresponent, així com de la manca de validesa i efectes de la resolució, acte o acord objecte de publicació.