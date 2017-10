La manifestació per la llibertat de Sànchez i Cuixart aplega 450.000 persones, segons Guàrdia Urbana

Unes 450.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dissabte a la tarda pel Passeig de Gràcia i alguns dels carrers adjacents per reclamar la llibertat dels presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Molts dels participants també han protestat contra l'anunci de l'activació de l'article 155 de la Constitució, amb cartells contra la «repressió» o la intervenció dels mitjans de comunicació públics.

Entre els assistents hi havia el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tot i que en principi no tenia previst anar-hi. La manifestació ha transcorregut sota el lema 'Llibertat Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. En defensa dels drets i les llibertats', i ha estat liderada pels números dos d'Òmnium Cultural i l'ANC, Marcel Mauri i Agustí Alcoberro.

La protesta ha començat a la cruïlla entre Passeig de Gràcia i Aragó i s'ha aturat davant de la Gran Via. On s'ha fet l'acte central, presentat per Rosa Andreu i Jordi Llovet, que ha inclòs una actuació de Maria del Mar Bonet. El manifest ha arribat de la mà de l'actriu Lloll Bertran, que en nom de la Taula per la Democràcia ha avisat que «no accepta» l'anunci de l'aplicació de l'article 155 de la constitució, que pretén «destituir el govern de la Generalitat escollit democràticament» i «intervenir les institucions de manera totalment injustificada».

Els manifestants han portat cartells demanant la llibertat de Sànchez i Cuixart, moltes estelades o missatges en contra de l'article 155. Entre els càntics que s'hi ha pogut sentir, un en contra de la intervenció dels mitjans públics: «TV3 serà sempre nostra».

Els participants a la manifestació, inclosos representants polítics, han lluït llaços grocs en solidaritat amb Sànchez i Cuixart. A nivell polític, hi han participat el president Puigdemont i els consellers, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l'expresident Artur Mas, representants del PDECAT com Neus Munté, Marta Pascal, David Bonvehí o Lluís Corominas; d'ERC, amb Marta Rovira i Gabriel Rufián al capdavant; Gabriela Serra i Carles Riera per la CUP, Xavier Domènech, Joan Josep Nuet o Jessica Albiach i David Cid de Catalunya en Comú o Albano-Dante Fachín de Podem. Entre els participants també hi havia eurodiputats com Ramon Tremosa (PDECAT) o Jordi Solé (ERC).