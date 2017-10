més tensió a catalunya

es del passat dia 19, la crisi a Catalunya ha entrat en una etapa de més incertesa. Després de la resposta del president de la Generalitat a l'ultimàtum donat pel Govern central per aclarir si havia declarat la independència el dia 10 (clarament insatisfactòria per a l'executiu), la rèplica ha estat convocar un consell de ministres extraordinari on s'engegaran les mesures que activaran l'article 155 de la Constitució, encaminades a «restablir la legalitat» a Catalunya.

Tot això en un context en què ja s'aprecia el dany a l'economia catalana després de la inseguretat generada pel referèndum del dia 1: la marxa de més d'un miler d'empreses (a través del canvi de la seu social d'aquestes, majoritàriament), el descens del consum (grans superfícies, vendes de cotxes, oci nocturn), cancel·lacions de viatges a un de les destinacions turístiques preferides de la Península, etc.

Els dubtes augmenten per la reacció que pugui adoptar el bloc independentista. Dividit durant uns dies (després de la contínua fugida empresarial i la manifestació favorable a la unitat d'Espanya, a Barcelona), ha tornat a cohesionar-se amb l'empresonament dels líders de les plataformes secessionistes, Jordi Sànchez (Assemblea Nacional Catalana) i Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) i després que el Govern decidís engegar l'article 155, la qual cosa augmenta la pressió sobre Carles Puigdemont perquè declari la independència. S'espera, per aquest motiu, un augment de la tensió als carrers.

Davant d'aquesta situació, hi ha qui veuen els dies que falten per a la tramitació del 155 al Senat com un marge perquè les dues parts evitin l'enfrontament final. Però els fets apunten, fins ara, en sentit contrari.