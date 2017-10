Prop de 1.300 petites i mitjanes empreses ja han canviat de seu

Unes 1.300 pimes han decidit fins ara traslladar la seva seu social fora de Catalunya, fet que suposa un 1% de les empreses catalanes de fins a 250 treballadors, mentre que un altre 2,2% s'ho planteja, segons una enquesta de Pimec sobre l'impacte del debat polític en el teixit empresarial.

L'enquesta, realitzada entre el 14 i el 18 d'octubre, revela que el 79,3% de les empreses no tenen en ment canviar el seu domicili social, un 15,7% assenyalen que no ho saben i un 1,8% no contesta.

Segons el sondeig, el 65% de les pimes catalanes assegura també que el debat polític actual no els afecta econòmicament, enfront d'un 34% que assegura que sí que els ha impactat negativament i a un 1% que afirma que els ha anat bé.

Aquesta inquietud ha portat un 11% a afirmar que ja han obert comptes fora de Catalunya i un 13% a dir que ho pensa fer, mentre que un 23% sent inquietud financera però no obrirà comptes fora i un 54% no se sent inquiet en absolut.

En l'àmbit de les inversions, un 10% de les empreses afirma que ha paralitzat aquestes decisions i un 9% que ho pensa fer, mentre que un 54% diu que no el preocupa i un 26% assenyala que no les pararà, malgrat que sí que se sent inquiet.

El president de la patronal Pimec, Josep González, va reclamar diàleg als polítics per evitar que el debat polític danyi encara més l'economia catalana i ha estat especialment crític amb el Govern del PP, al qual va returere que hagi aprovat una norma per facilitar la sortida de seus socials d'empreses i «estimular» així el «desplaçament» de l'economia de Catalunya.

«Què hauria passat si De Guindos (ministre d'Economia) no hagués aprovat aquest decret o si s'hagués limitat a empreses de mida gran? Llevat que hi hagi interès que se'n vagin moltes més empreses aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid», va subratllar.



Rècord d'empreses

Un total de 268 empreses han traslladat la seu social fora de Catalunya al llarg d'aquest dijous 19 d'octubre, segons dades del Col·legi de Registradors. Des de l'1 d'octubre, són 1.185 les que han fet el canvi. Aquest darrer dimecres 18 d'octubre, 112 companyies van canviar de seu social. Del 2 al 9 d'octubre, van ser 219 les empreses que van traslladar la seu.

Per la seva banda, CaixaBank va decidir traslladar també a Madrid la seu social de les seves filials Building Center, Comercia Global Payments i CaixaBank Consumer Finance.

El banc català, que el passat 6 d'octubre va anunciar que traslladava el seu domicili social a València per la incertesa política a Catalunya, s'ha anat emportant fora de Catalunya les seus socials d'algunes de les seves empreses filials o participades, com SegurCaixa Adeslas, VidaCaixa, la gestora de fons CaixaBank Asset Management o la immobiliària Servihabitat.



Ciments Molins també se'n va

El consell d'administració de Ciments Molins va acordar ahir traslladar la seva seu social de Sant Vicenç dels Horts a Madrid a causa de «l'actual situació política i social que es viu a Catalunya i a la inseguretat jurídica que això provoca». La històrica cimentera catalana diu que ha adoptat aquesta decisió per «salvaguardar els interessos del grup».