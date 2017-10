Rajoy agraeix el suport de la UE a la seva resposta de la situació a Catalunya

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va assegurar ahir que la situació a Catalunya no és un assumpte que s'hagi de debatre a les cimeres europees, encara que va agrair el suport «lògic» que van donar els líders de la UE a la seva defensa de la legalitat enfront dels independentistes catalans.

Rajoy va llançar aquest missatge d'agraïment en la conferència de premsa que va oferir al final del Consell Europeu de Brussel·les, que no va incloure entre els temes de debat el desafiament independentista català.

No obstant això, molts caps d'Estat i de Govern de la UE, com la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president francès, Emmanuel Macron, li van expressar el seu suport, com també ho van fer els màxims responsables de les institucions europees: el president de la Comissió, Jean Claude Juncker; el del Consell, Donald Tusk, i el de l'Eurocambra, Antonio Tajani.

En plantejar-li per què no va aprofitar l'oportunitat de la cimera per explicar a la resta de líders europeus la situació a Catalunya, va assenyalar que l'ordre del dia del Consell el fixa el seu president. «Aquest assumpte no figurava en l'ordre del dia i jo estic d'acord que no hi figuri perquè és un assumpte nacional, és un assumpte d'Espanya», va precisar el president espanyol. Qüestió diferent -va dir Rajoy- és que preocupi els dirigents europeus i que tots hagin donat suport a la posició d'Espanya.

«És molt lògic, perquè la Unió Europea és un procés d'integració i es basa en principis bàsics com la llei, la democràcia, l'Estat de Dret i el respecte als drets. I tot això -va prosseguir- ha estat objecte d'atemptat per les últimes decisions adoptades per les autoritats de Catalunya». En definitiva, Rajoy va considerar que els responsables de l'Executiu català «s'han saltat la llei quan l'imperi de la llei és un dels principis bàsics de la Unió Europea i s'han saltat l'Estat de Dret».

Per tot això va recalcar que a ningú pot sorprendre que els dirigents de la UE donin suport a la posició del seu Govern. A més, va assegurar no tenir cap problema amb el primer ministre belga, qui va realitzar unes declaracions polèmiques sobre Catalunya que van provocar el malestar de l'Executiu espanyol.

Rajoy, la vigília de la reunió extraordinària del Consell de Ministres en la qual es decidiran les mesures concretes que proposarà en aplicació de l'article 155 de la Constitució davant la situació a Catalunya, no va revelar cap detall d'aquestes i ni tan sols va confirmar si, com es va assegurar des del PSOE, inclou la celebració d'eleccions al gener.

Sí va justificar recórrer a aquest article en haver-se arribat a una «situació límit», de la qual va responsabilitzar exclusivament els independentistes, abanderats pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Rajoy va deixar clar el seu rebuig a l'actuació de la Generalitat. «No defenso les posicions del Govern català, però crec que les han defensat francament malament. No es poden donar més facilitats de les que se'ls han donat», va dir després de reiterar que simplement es va exigir a la Generalitat que digués que no havia declarat la independència.

Però, a més d'això, va afegir, la Generalitat ha adoptat una «infinitat» de decisions contra l'Estatut i la Constitució espanyola i s'ha situat fora de la llei. «Això, lògicament ens obliga a actuar», va emfatitzar el cap de l'Executiu, qui va assegurar que el Govern ha estat «enormement prudent, ha pensat molt les coses i ha advertit i avisat» de les conseqüències que tot això podria tenir.

Va garantir que la utilització del 155 és una mesura presa «en última instància» davant una situació en la qual es «copeja la llei» i es «liquida l'Estat de Dret». I va dir: «Hem arribat a aquesta situació perquè han volgut que arribéssim a aquesta situació». Això no obstant, va assegurar que el 155 «no pressuposa usar la força», sinó que és un instrument d'acord amb la Constitució i similar a d'altres que preveuen moltes constitucions europees.

Respecte a la possibilitat que es puguin intervenir mitjans de comunicació públics, el president espanyol es va preguntar «qui ha dit això?» i va reiterar que les mesures se sabran avui.