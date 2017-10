«Els vídeos de la Guàrdia Civil són parcials i falsos»

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, va criticar l'informe de la Guàrdia Civil en la seva segona declaració davant la magistrada de l'Audiència Nacional espanyola Carmen Lamela dilluns passat. «En gran part són parcials i falsos: ometen gran part de la informació», va assegurar Trapero sobre els fets relatats per la Guàrdia Civil en la seva ampliació de l'atestat.

Segons la gravació de l'interrogatori publicada pel diari ABC, el fiscal del cas, Miguel Ángel Carballo, va preguntar al major per l'actitud dels seus agents durant l'1 d'octubre. Davant dels 24 vídeos aportats per la Guàrdia Civil sobre la suposada passivitat dels Mossos, Trapero va dir que no eren representatius. «Són vídeos molt parcials, recullen la situació d'un minut o dos en un col·legi», va al·legar el major, que insistia que no se'n poden treure conclusions, ja que hores després el mateix col·legi potser havia estat tancat per la policia catalana.