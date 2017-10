La BBC obre amb el «gran impacte» de les mesures

?La BBC va obrir la seva edició digital amb «Espanya pressiona per destituir els líders catalans» i va dir que el president del govern espanyol va anunciar els plans per «prendre el control» de la regió. En un paràgraf d'anàlisi dins la peça, el corresponsal a Madrid, Guy Hedgecoe, explicava que si bé l'ús del 155 ja havia estat anticipat, l'anunci va tenir «un gran impacte». Descrivia que aquest article de la Constitució espanyola mai ha estat invocat abans i que, per tant, «hi havia un gran misteri al voltant del seu potencial abast i significat». També deia que si bé Rajoy ha insistit que l'autogovern no quedaria suspès, «molts no hi estan d'acord». «Aquells que volen la independència de la regió probablement ho veuran com una provocació més que no pas com una solució», afegia.