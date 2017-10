Beatifiquen 109 màrtirs claretians en un acte a la Sagrada Família

El cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, va presidir ahir a la basílica de la Sagrada Família la beatificació de 109 màrtirs claretians, la primera que es fa en aquesta església, en un acte al qual van assistir 3.000 fidels. Segons van informar els Claretians de Catalunya, l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i el superior general dels Claretians, Mathew Vattamttam, van concelebrar l'acte.

El cardenal Amato va tenir un record per a les víctimes dels atemptats del mes d'agost passat a Barcelona i Cambrils i va assegurar que el crit «no tenim por» és «una mostra de com l'home té vocació per la vida i no per la mort». Angelo Amato va explicar el significat dels màrtirs per a l'església Catòlica i el testimoni dels monjos beatificats ahir, que van ser afusellats durant la Guerra Civil espanyola.

Dels nous màrtirs claretians 73 són nascuts a Catalunya, 14 a Navarra, 4 a Osca, 5 a Burgos, 2 a Logronyo, 2 a Palència, 2 a Saragossa, 2 a Terol, 1 a Àlaba, 1 a Cadis, 1 a Madrid, 1 a València, i 1 a Auch (França). Els 109 claretians ara beatificats van ser assassinats durant el conflicte del 1936, la majoria a Catalunya, i pertanyien a les comunitats de Cervera-Mas Claret i Solsona (60), de Barcelona (8), de Sabadell (8), de Lleida (11), de Vic i Sallent (15), entre altres.