Un centenar d´ertzaines signen un manifest de suport a Trapero i els Mossos d´Esquadra

Un grup d'un centenar d'ertzaines ha signat un manifest de suport als Mossos d'Esquadra i, en especial, al major del cos, Josep Lluís Trapero, «davant la constant i reiterada desqualificació per part d'alguns sectors socials, polítics i de mitjans de comunicació». El manifest aplaudeix l'actuació de la policia catalana en els darrers temps i, sobretot, durant l'1-O. En aquest sentit, recorden que s'actués, des dels Mossos, evitant qualsevol tipus de pràctica abusiva.

«Volem fer-vos sentir que no esteu sols i que, sempre que la Policia actuï així, serà mereixedora del màxim respecte i reconeixement», recita el manifest. Sobre Trapero, el grup d'ertzaines li reconeix una actuació «exemplar» d'acord al principi de jerarquia i subordinació a l'autoritat: «Està sent tractat injustament per alguns sectors de la societat i volem transmetre-li la proximitat, companyonia i escalf».

«Volem manifestar la nostra més sincera solidaritat, recolzament i reconeixement, a quants integren aquesta institució», afirmen en al·lusió als Mossos d'Esquadra. Els ertzaines asseguren que l'actuació dels Mossos ha estat d'acord amb la legalitat, imparcial i amb respecte «escrupolós» al principi d'igualtat i no discriminació.

Els agents també recorden que tota actuació policial s'ha de regir pels principis d'adequació i proporcionalitat. «Qualsevol ciutadà es mereix el millor tracte, el millor servei, la millor seguretat, el major benestar, el major respecte i una pau real». L'acompliment professional, diuen, dels Mossos d'Esquadra en aquesta línia «és mereixedor del més sonor aplaudiment, reconeixement i agraïment».

«Sens dubte, la defensa i garantia de la pau, la seguretat ciutadana i la llibertat del poble català està en bones mans», recita el manifest de suport als Mossos. «Seguiu així. Catalunya ho agrairà i la llibertat dels catalans us ho reconeixerà», conclou el comunicat.