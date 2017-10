L'independentisme ho veu «un cop d'estat»

Les reaccions del partits polítics catalans després del Consell de Ministres extraordinari on es va anunciar l'aplicació de l'article 155 i les mesures que s'aprovaran la setmana que ve al Senat no es van fer esperar. Des del bloc independentista, una de les expressions més utilitzades va ser la de «cop d'estat» i també la de «pitjor atac en segles». En una línia similar, el bloc d'en Comú Podem i Podem va fer una crida a la unitat davant d'aquest «atac greu» cap a l'autogovern de Catalunya.

El PSC, per la seva banda, va reclamar eleccions al Parlament i també va instar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a comparèixer al Senat per «restablir la legalitat». Cal dir que diversos alcaldes catalans, inclosa la primera tinenta d'alcalde de Girona, Sílvia Paneque, van demanar al PSC que s'oposi «frontalment» a l'article 155 i van mostrar el seu rebuig cap a aquesta mesura.

En canvi, des del Partit Popular, el seu líder a Catalunya, Xavier García Albiol, va celebrar les mesures anunciades per Mariano Rajoy i va considerar que és un «encert» que finalment no s'hagin convocat eleccions a Catalunya fins que «no estigui tot ordenat».



MAs: «Il·legal i immoral»

L'expresident de la Generalitat i president del PDeCAT, Artur Mas, va ser un dels dirigent del partit que van donar la seva opinió després de l'anunci del Govern espanyol i va considerar «il·legal i immoral» l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per restablir l'ordre constitucional a Catalunya. També va reiterar el seu suport a allò que decideixi Puigdemont. L'expresident català va assegurar que «el que no s'ha entès encara bé a Madrid és que hi ha molta gent a Catalunya que defensarà l'autogovern català, i que va molt més enllà de la independència».

Per la seva banda, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va titllar de «barbaritat» l'acord del Consell de Ministres per aplicar l'article 155 i va avisar que el «combatran» des del punt de vista democràtic defensant les institucions» amb «la força de la ciutadania i d'un poble determinat a ser lliure».



erc: cap a la república

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, va fer una crida al Parlament a «fer via» en la construcció de la república catalana, ja que, segons la seva opinió, és l'única mesura per «tornar als ciutadans les institucions i protegir els seus drets». Rovira va titllar l'aplicació de l'article 155 de «cop d'estat» i de mesura «absolutament excepcional i inèdita», que implica «decapitar tot un govern escollit pels ciutadans del país», cosa que al seu parer «no existeix en cap estat democràtic ni a la Constitució Europea». En una línia similar, el vicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, va cridar els catalans a manifestar-se ahir a la tarda contra el «totalitarisme» i en defensa de la «democràcia i els drets civils i polítics».



CUP: proclamació immediata

La CUP va tornar a pressionar Puigdemont un cop més i ahir va demanar que «estigui a l'altura» i declari de «manera immediata» la república. El diputat Carles Riera va assegurar que aquesta és la millor manera de recuperar la democràcia després de l'activació del 155 per part de l'Estat. De la mateixa manera, va lamentar que la declaració d'independència no es fes efectiva el passat 10 d'octubre i va alertar que ara es va «contrarellotge».

En aquest sentit, el diputat independentista va assegurar que el que vol la majoria de la gent és que es faci efectiva ja la república d'una vegada i que aquesta és també la seva «proposta i insistència». Segons els cupaires, el motiu de mantenir la declaració en suspens va quedar anul·lat el mateix dia 11 d'octubre.



crida a la unitat

Els líders d'En Comú Podem i de Podem, Xavier Domènech i Albano Dante Fachín, respectivament, van fer una crida a respondre de forma unitària en la defensa de l'autogovern català davant de l'«atac» que suposa l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. «Fa falta respondre amb la màxima intel·ligència i això significa construir les més àmplies aliances socials i polítiques», va apuntar Domènech.

Per la la seva banda, Fachin va cridar independentistes i no independentistes, com per exemple els seus companys de Podem, a aparcar les seves diferències i a «fer un front ampli no, el següent, davant una repressió que és intolerable».

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va considerar que el dia d'ahir era «el més terrible dels darrers 40 anys» i es va mostrar «consternada i molt preocupada» per la situació que es viu a Catalunya. «El que ha passat és molt greu, però encara és evitable», va dir, tot assegurant que «no és veritat que havíem d'arribar a aquest punt». L'alcaldessa de Barcelona també va instar els socialistes a no donar suport a la proposta de Rajoy i els va convidar a «fer un front comú en defensa dels drets i l'autogovern».



el PSC, eleccions o senat

El PSC, en canvi, enfoca el futur de Catalunya en una altra línia i proposa a Puigdemont anar al Senat per oferir «un pacte d'Estat per a Catalunya». Els socialistes consideren que, si no, l'altra opció «per evitar el xoc de trens» passa només per convocar eleccions.

Per això, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va fer una proposta in extremis al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, demanant-li que vagi al Senat per oferir «un pacte d'Estat per a Catalunya». Un cop acabada la compareixença de Rajoy sobre l'aplicació de l'article 155, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, va insistir en aquesta «solució» proposada per Iceta . També va indicar que el PSC treballarà perquè hi hagi eleccions «al més aviat possible» , i que l'ideal seria que fossin convocades per Puigdemont. La qual cosa, en cas de succeir, «seria una molt bona notícia».

El dirigent del PSC va afirmar que fins que el Senat no ratifiqui les mesures aprovades ahir al Consell de Ministres per aplicar a Catalunya l'article 155 de la Constitució, des del PSC se seguirà treballant per a un «acord polític».



crítiques d'alcaldes

socialistes

En canvi, els alcaldes socialistes de Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Granollers, Castellar, Esparreguera, Castellbell i el Vilar i la primera tinent d'alcalde de Girona, Sílvia Paneque, es van desmarcar de la posició socialista davant de l'aplicació de les mesures aprovades al Consell de Ministres i van exigir al PSC que «s'oposi frontalment» al 155. En un comunicat, van expressar el seu «radical desacord i rebuig» amb la intervenció de la Generalitat de Catalunya i van recordar que els socialistes catalans sempre han treballat per «l'exercici i constant enfortiment de l'autogovern». Tots ells adverteixen que la intervenció del Govern i el Parlament de Catalunya tindria conseqüències «irreparables».

A més, insten el govern de la Generalitat a no tirar endavant «cap mesura irreversible i unilateral i que, per tant, no faci cap declaració d'independència». «No és moment de prendre cap decisió que faciliti la ruptura», indiquen. «És imprescindible aturar el rellotge, congelar totes les condicions prèvies i asseure's a parlar sense exclusions ni línies vermelles».

En canvi, l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, va emplaçar Puigdemont, a convocar eleccions per «salvar» l'autogovern de Catalunya.



albiol celebra el 155

Des del PP de Catalunya, el seu president, Xavier García Albiol, va celebrar ahir les mesures anunciades pel president del Govern, Mariano Rajoy, per aplicar l'article 155 i va considerar «un encert» que no es convoquin eleccions fins que estigui «tot ordenat» i Catalunya «instal·lada en la normalitat». En aquest sentit, va aplaudir que es descarti convocar unes eleccions al gener, «com volia Ciutadans», perquè aquests comicis «no s'haurien celebrat en un clima de normalitat democràtica».

Albiol va expressar el seu suport al paquet de mesures anunciades per Rajoy perquè, al seu parer, és «la millor garantia de tornar a trobar com més aviat millor la normalitat en l'autogovern de Catalunya». El líder del PPC va reconèixer que la decisió de Rajoy ha estat «difícil i complicada».