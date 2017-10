Parlon dimiteix de l'executiva del PSOE en desacord amb la decisió

L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, va dimitir ahir de l'executiva del PSOE pel suport del secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Parlon, que fins ara ostentava la secretaria de Cohesió i Integració de la Comissió de l'Executiva Federal del partit, va enviar una carta a Sánchez per transmetre-li la seva decisió.

Sánchez va mantenir el seu suport sense fissures a Rajoy en l'aplicació del 155, tot afirmant que «el secessionisme és el Brexit de Catalunya», i va acusar els independentistes de voler «trencar 40 anys d'autogovern a Catalunya sense precedents». El dirigent socialista va assenyalar que malgrat que Espanya té una Constitució «imperfecta», aquesta ha permès «40 anys de democràcia i descentralització» que el seu partit defensa, durant els quals s'ha fomentat l'«enorme diversitat» del país.

Segons el secretari general del PSOE, el partit es troba davant la disjuntiva de «donar l'esquena a Espanya i perllongar l'agonia de Catalunya», que, segons va dir, està provocant, entre altres coses, un fractura a la convivència i «està posant en risc llocs de treball», o «defensar la Constitució i posar fre a aquesta fallida de la convivència i el PSOE opta per aquesta segona opció». El líder socialista va tornar a insistir que el debat sobre el model territorial i la comissió pactada amb el PP per debatre una reforma de la Constitució al Congrés dels Diputats permetrà acomodar la diversitat territorial.

L'altre partit que va donar suport al PP és Ciutadans. El seu líder, Albert Rivera, va defensar que hi hagi una eleccions «legals, democràtiques i autonòmiques» a Catalunya el pròxim 28 de gener per «restablir la democràcia» i va rebutjar així una gestora de govern «sine die» al capdavant de la Generalitat. «Per nosaltres l'objectiu és una sortida democràtica, no és estar amb una gestora de govern sine die i sense termini, s'ha de delimitar i quan abans convocar eleccions», va apuntar en roda de premsa a la seu del partit a Barcelona. Finalment, Rivera va admetre que si el president Puigdemont es comprometés avui mateix a convocar unes eleccions autonòmiques «sense boicots» s'hauria de replantejar l'aplicació de l'article 155, però va afirmar que aquesta opció «no sembla realista» donades les últimes actuacions de l'executiu català.



Podem: «Atac a la democràcia»

Des de Podem, el secretari d'Organització, Pablo Echenique, va acusar al president del Govern, Mariano Rajoy, i el PP «d'incendiar» Espanya i Catalunya convocant «eleccions per la força» en funció aplicació de l'article 155 de la Constitució, fet que suposa -va dir- «suspendre la democràcia».

Echenique va dir que ahir era un «dia terrible per a la democràcia», en què qualsevol demòcrata està «commocionat» i «amb els pèls de punta» per la «deriva «que està prenent la situació» capitanejada pel cap del partit més corrupte d'Europa «i» recolzada pel bloc monàrquic de PP, PSOE i Ciutadans». El portaveu d'Units Podem al Senat, Ramon Espinar, va acusat al PP i al Govern d'imposar una tramitació «barroera i cutre» de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució anunciada perMariano Rajoy, a qui va acusar de trencar «el pacte del 78».