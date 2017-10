Puigdemont crida el Parlament a decidir sobre l´«intent de liquidar l´autogovern»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va anunciar ahir que demanarà al Parlament la celebració d'un ple per respondre a «l'intent de liquidar el nostre autogovern i la nostra democràcia» en el que va considerar com el «pitjor atac a les institucions i al poble de Catalunya» des dels temps del dictador Franco.

Des del Palau de la Generalitat, Puigdemont va llegir seriós una declaració institucional després de les mesures aprovades pel Consell de Ministres en aplicació de l'article 155 de la Constitució on es vol controlar tota la Generalitat.

Puigdemont va assegurar ser «conscient de l'amenaça que pesa sobre tot el poble de Catalunya si l'Estat perpetra el seu propòsit liquidador». És per això que va avançar que demanarà al Parlament «que fixi la convocatòria d'una sessió plenària on els representants de la sobirania ciutadana, els escollits pels vots dels ciutadans, debatin i decideixin sobre l'intent de liquidar l'autogovern i la democràcia, i s'actuï en conseqüència». I és que les mesures anunciades per Rajoy no van ser la resposta que Puigdemont esperava a la seva oferta de diàleg.

«El Consell de Ministres s'ha encarregat de donar un veritable cop de porta a aquest clam i a aquesta petició, i anuncia un seguit de mesures i de cessaments que, directament, representen la liquidació del nostre autogovern i de la voluntat democràtica dels catalans. Allò que els catalans van decidir a les urnes el govern espanyol ho anul·la als despatxos», va etzibar ahir el president.

Puigdemont, que va retreure al PSOE, a Cs i al Rei el seu suport al 155, va considerar també que aquest camí suposa «el pitjor atac a les institucions i al poble de Catalunya des dels decrets del dictador militar Francisco Franco abolint la Generalitat». «Menyspreant la voluntat popular expressada de manera nítida i massiva a les eleccions del 27 de setembre de 2015, violentant el nostre Parlament i totes les garanties i drets dels diputats i diputades que han escollit el president de la Generalitat i han aprovat el programa de Govern, el Govern espanyol s'ha autoproclamat de manera il·legítima el representant de la voluntat dels catalans», va dir, contundent.

I és que Puigdemont va considerar que Rajoy pretén «sense passar per les urnes, amb un suport escàs i en contra de la voluntat de la majoria, nomenar un directori perquè teledirigeixi des de Madrid la vida de Catalunya».

En aquest sentit, es va mostrar contundent en assegurar que «les institucions catalanes i el poble de Catalunya no poden acceptar aquest atac», perquè «la humiliació que pretén el Govern espanyol fent-se tutor de tota la vida pública catalana, des del Govern fins als mitjans de comunicació públics, és incompatible amb una actitud democràtica i se situa fora de l'estat de dret». «Imposar una forma de govern no escollida pels ciutadans i sense una majoria parlamentària que l'avali és incompatible amb l'estat de dret»,va afegir.

Després de recordar que l'Estat ha «actuat impunement amb violència contra ciutadans pacífics, usat codis penals antics per mantenir a presó dues persones de pau que no han comès cap crim i perseguit idees i mitjans de comunicació, o estimulat de manera irresponsable la inestabilitat econòmica», va acusar Rajoy de «menysprear la voluntat dels catalans i vulnerar el pacte constitucional del 1978» amb el recurs de l'Estatut al TC, i va dir que els mateixos que han fet això ara no poden «voler governar» els catalans.

És per això que va reclamar als ciutadans que facin suport a la Generalitat i al Parlament sense caure en provocacions. «Ens hem de conjurar per tornar a defensar les nostres institucions com hem fet sempre, de manera pacífica i civilitzada, però carregats de dignitat i de raons», va dir.

Puigdemont va aprofitar per dirigir-se als «demòcrates espanyols», i en castellà els va advertir que «el que s'està fent amb Catalunya és directament un atac a la democràcia que obre la porta a altres abusos de la mateixa índole en qualsevol part» i «el dany a la democràcia» i «als ciutadans, serà molt sever i comportarà una reculada monumental. No hem de permetre que això passi», va dir.

En anglès es va dirigir a Europa avisant que «si els valors fundacionals d'Europa estan en perill a Catalunya, també correran risc a Europa». «Decidir democràticament sobre el futur d'una nació no és delicte. Això va en contra dels valors fundacionals que uneixen els ciutadans europeus a través de la seva diversitat», va continuar. Després de remarcar que els catalans creuen en l'Europa democràtica i pacífica «de la Carta dels Drets Fonamentals que ha de protegir tots els ciutadans», el president Puigdemont va assegurar que «tot allò pel que lluiten a casa seva, és també allò pel que estan lluitant els catalans a Catalunya».