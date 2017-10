Puigdemont serà acusat de rebel·lió si declara la independència

La Fiscalia General de l'Estat prepara una querella per un delicte de rebel·lió contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, davant la hipòtesi que el responsable del Govern català porti a terme una declaració unilateral d'independència. Fonts de la Fiscalia van indicar que l'òrgan treballa des de fa setmanes en l'elaboració de la querella per rebel·lió, un delicte que el Codi Penal castiga amb fins a trenta anys de presó.

El president de la Generalitat va assegurar en una carta remesa dilluns passat al president del Govern, Mariano Rajoy, que si l'executiu persistia «a impedir el diàleg i continuar la repressió» el Parlament català «podrà procedir, si ho estimava oportú, a votar la declaració formal d'independència que no va votar el dia 10». Amb la querella ja gairebé ultimada, la Fiscalia General de l'Estat no ha decidit encara davant quin tribunal la interposaria, fet que depèn dels diferents escenaris que s'obririen amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per desobediència del govern de la Generalitat a les obligacions que l'imposa la llei.

Segons apunten fonts jurídiques, una de les possibilitats és que l'aplicació de l'article 155 comporti la inhabilitació de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat i fins i tot que se'l cessi com a diputat del Parlament, així que perdria el fur davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i llavors la Fiscalia presentaria la seva querella per rebel·lió davant l'Audiència Nacional.

Una altra opció és que la querella acabi en mans del Tribunal Suprem (TS), en el cas que el ministeri públic consideri que els fets atribuïts a Puigdemont afecten tot el territori espanyol i fins i tot s'han comès a l'estranger, com és el cas d'algunes webs vinculades al referèndum que estaven allotjades en servidors d'altres països.



Penes i condemnes

La Fiscalia podria decidir també presentar la seva querella per rebel·lió davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), on la magistrada Mercedes Armas ja instrueix una causa per desobediència, prevaricació i malversació contra Puigdemont i la resta de membres del Govern català pels decrets de convocatòria i organització del referèndum independentista.

La malversació és l'únic d'aquests tres delictes castigat amb penes de presó -fins a vuit anys-, ja que tant la prevaricació com la desobediència només comporten condemnes d'inhabilitació.

També el delicte de rebel·lió, que persegueix els que «s'alcin violentament i públicament» per a, entre altres fins, aconseguir la independència d'una part del territori nacional, comporta penes d'entre 15 i 25 anys de presó per als responsables d'impulsar-la i, en el cas que els fets siguin més greus, de 25 a 30 anys.