El Senat aprovarà les mesures en un ple divendres vinent

Immediatament després que el Consell de Ministres aprovés el document amb les mesures de l'article 155 que volen aplicar a Catalunya, es va remetre al Senat. La Mesa de la cambra alta es va reunir i va fixar finalment el pròxim divendres 27 d'octubre com a data per al ple extraordinari sobre l'aplicació de l'article 155.

El calendari amb tot el procediment fins a la celebració del ple on les mesures s'hauran d'aprovar per majoria absoluta es va aprovar per sis vots a favor (quatre membres del PP i els dos del PSOE), i amb un vot en contra del PNB.

Dimarts que ve està previst que es constitueixi la comissió mixta, formada per 27 senadors de les comissions de les comunitats autònomes i la Constitucional, que recollirà i farà esmenes per a possibles modificacions a les propostes de l'executiu. Dijous a les cinc de la tarda es reunirà la comissió i divendres a les 10 del matí començarà el ple extraordinari.

El vicepresident primer de la Mesa, el popular Pedro Sanz, va informar dels acords en una compareixença als mitjans, i va comentar que la tramitació es tira endavant perquè s'acomplien els requisits demanats, entre els quals que es justifiqués el requeriment que el govern espanyol va fer a la Generalitat, i la «no acceptació del requeriment», va relatar.

La Mesa també va fer cas a la petició feta pel PP al Senat d'ajornar els plens ordinaris previstos dimarts i dimecres per centrar els esforços en el de divendres. Dimarts està prevista una nova reunió de la Mesa i Junta de Portaveus per a una proposta d'ordre del dia.



Al·legacions del Govern

Segons el reglament, les persones al·ludides podrien presentar personalment al·legacions davant la comissió. Puigdemont podria demanar comparèixer, tot i que també pot designar algú que el representi. Perquè tiri endavant la proposta al ple de divendres que ve, cal la majoria absoluta, que ja ostenta el PP, tot i que també comptarà amb el suport dels grups del PSOE i de Ciutadans al Senat.