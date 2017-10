Ada Colau considera que unes eleccions amb el 155 «no són la solució»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va avisar ahir que unes eleccions a Catalunya convocades per l'Estat a partir de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució «no serien una solució» a la situació actual.

Des de París, Colau va considerar que «tard o d'hora» haurà d'haver-hi comicis perquè «s'ha arribat a l'esgotament d'un procés», però va rebutjar aquesta fórmula electoral si «no es planteja amb una estratègia de diàleg». «Unes eleccions en les pitjors condicions, sota una intervenció del Govern i de les institucions catalanes, serien unes eleccions sota una anomalia democràtica, amb molta tensió i més polarització. I unes eleccions en aquestes condicions dubto que ajudin a solucionar res», va indicar. I és que per a l'alcaldessa, uns comicis haurien de convocar-se amb «una normalitat institucional, sense una DUI i sense el 155».



Responsabilitat compartida

De la mateixa manera, es va mostrar a l'expectativa de «quin plantejament fa» el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, del proper ple del Parlament. Tot i això, creu que encara s'està a temps per virar el rumb de col·lisió entre Catalunya i Espanya, i per això va exigir «treballar activament perquè no s'arribi a aprovar el 155», va advertir que una suspensió de les institucions catalanes «seria una involució democràtica i no ajudaria a resoldre el problema, sinó que el complicaria més», i va fer una crida tant a Puigdemont com a Rajoy a dialogar.