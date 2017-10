Aquest és el company de cel·la de Jordi Sànchez

El líder de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, comparteix cel·la a la presó de Soto del Real amb l'empresari asturià Rodolfo Cachero. Sànchez es troba en presó preventiva des de fa una setmana com a presumpte autor d'un delicte de sedició, en haver encapçalat la concentració davant la conselleria d'Economia de la Generalitat, que va impedir la sortida de la comissió judicial del departament que encapçala el vicepresident Oriol Junqueras i va acabar amb la destrucció de tres vehicles de la Guàrdia Civil. Cachero porta un mes a la presó per complir una condemna per delictes contra la hisenda pública.

Tots dos ocupen la cel·la 203 al mòdul 1 de Soto del Real, una de les zones més benignes del centre, on es congreguen els presos sense delictes de sang i alguns que s'enfronten per primera vegada a l'experiència carcerària. Els primers dies a la presó de Jordi Sànchez, barceloní de 53 anys, han estat marcats per la seva petició de ser traslladat de mòdul després que un pres li cridés "Visca Espanya!". La resta dels reclusos consideren que la seva denúncia és un "xivatada", una de les pitjors accions en el codi carcerari. Això va provocar, segons relatava ahir el diari "El Mundo", que Sànchez estigui sotmès a l'assetjament psicològic de la resta dels reclusos. Als insults de "maricona, gossa chivata" s'afegeixen els himnes d'Espanya, de la Legió i el "Viva España" de Manolo Escobar que els reclusos fan sonar quant tenen ocasió.

L'empresari asturià Rodolfo Cachero (Villamorey, Sobrescobio, 1946), amb interessos en el sector de la mineria del carbó i altres, roman pres a la presó de Soto del Real des de setembre de 2017, on va ingressar, després de dos mesos en cerca i captura , per complir una condemna per vuit delictes contra la Hisenda Pública.

Amb alguns problemes de salut, Cachero, propietari de la Companyia Minera Astur Lleonesa i altres negocis, va ser condemnat a 80 mesos de presó (dels quals haurà de complir un màxim de 30) per delictes tributaris en els quals va incórrer durant la gestió de la seva companyia, també carbonera, Copo Minera Jove (Jovesa). Aquesta és la segona vegada que l'industrial asturià ingressa a la presó per delictes fiscals. La vegada precedent va complir la pena a la presó de Màlaga entre 2001 i 2002. En els dos casos va ser reclòs després de mesos en cerca i captura per la policia.