ERC afirma que s´ha incomplert el reglament del Senat

El grup d'ERC al Senat ha registrat aquest dilluns una petició de reconsideració a la Mesa de la cambra alta per demanar que es comenci de nou tota la tramitació del 155. Segons al·leguen els republicans, algunes decisions preses des de dissabte han contradit el propi reglament del Senat.

Per exemple, sostenen que l'acord del Consell de Ministres es va admetre a tràmit durant la reunió de la Mesa sense escoltar, prèviament, la junta de portaveus. Segons l'escrit, això contradiu el reglament, que estableix que la junta de portaveus sigui escoltada per fixar criteris que contribueixin "a ordenar i facilitar els debats i tasques del Senat". Per això, demanen que es reuneixi "d'immediat" i que es tornin a prendre els acords sobre la tramitació del 155. A més, apunten que l'òrgan competent per elaborar el dictamen ha de ser la Comissió general de les comunitats autònomes i demanen que els senadors designats pels parlaments autonòmics també puguin intervenir en la comissió conjunta creada expressament per al 155. La Junta de portaveus del Senat es reuneix dimarts i tindrà sobre la taula la petició de reconsideració d'ERC, que haurà de resoldre.

La petició s'ha registrat aquest matí i la signa la portaveu republicana, Mirella Cortés. L'escrit cita alguns articles del reglament de la cambra alta que, segons els republicans, s'haurien vulnerat a l'hora d'admetre a tràmit l'acord del Consell de Ministres per tramitar el 155.

Entre aquests, els republicans apunten que l'article 44 del reglament estableix a l'apartat C que la junta de portaveus serà escoltada per a fixar els criteris que contribueixin a ordenar i facilitar els debats i tasques del senat. En canvi, ERC considera que aquest article no s'ha complert en l'admissió a tràmit de l'acord del Consell de Ministres sobre el 155, que es va fer a través de la reunió de la Mesa de la cambra alta dissabte passat, sense haver escoltar els portaveus.

Així doncs, ERC creu que tant l'admissió a tràmit com la tramitació de tots els passos que se'n deriven s'haurien d'haver fer després d'escoltar la junta de portaveus. "Per això s'ha de convocat d'immediat la junta de portaveus i reconsiderar els acords presos", recull el document.

També al·lega que la tramitació del 155 s'ha de fer a través de la Comissió general de les comunitats autònomes, per ser l'òrgan que és "el competent per conèixer essencialment els assumpte de naturalesa autonòmica". A més, apunta que el reglament del Senat reconeix que la tramitació del 155 s'ha de fer, primerament, a través d'aquesta comissió i que, "només en segon terme" recull l'opció de crear una comissió ad hoc per a aquest objectiu. La comissió designada per a aquest objectiu és una conjunta formada per la constitucional i la general de comunitats autònomes.

En l'escrit, ERC també apunta que, en base al reglament (article 56 bis1), en aquesta nova comissió creada expressament han de poder-hi també tenir veu i poder debatre els senadors designats directament per les assemblees autonòmiques. Segons l'acord del dissabte, només podran participar-hi els senadors directament designats pels grups (un total de 27). Si s'hagués tramitat el 155 a través de la Comissió general de comunitats autònomes, així ho haurien pogut fer i, per tant, ERC demana que també puguin intervenir en aquesta comissió conjunta.

El Senat reuneix la Junta de portaveus dimarts a les 11 del matí i aquesta petició de reconsideració d'ERC estarà sobre la taula.