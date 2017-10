Juncker: «No m´agrada el que es fa a Catalunya, però respecto l´expressió de la voluntat que hem vist»

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha reiterat aquest dilluns que està "en contra de tots els separatismes" però ha dit que respecta "l'expressió de la voluntat" que s'ha vist a Catalunya. "No m'agrada el que es fa a Catalunya, però respecto l'expressió de la voluntat que hem vist", ha dit durant una conferència a la Universitat Science Po d'Estrasburg. Juncker ha remarcat que és "comprensible" buscar una "identitat pròpia" però ha criticat voler-la oposar a la dels altres o apostar, directament, per la independència. "No vull que demà la Unió Europea estigui feta de 85 estats", ha reiterat el luxemburguès.

"La voluntat de ser pres seriosament és acceptable, la voluntat de tenir identitat pròpia és comprensible, però voler oposar una identitat a la dels altres és de baixa estofa", ha dit Juncker, que ha reiterat el seu missatge contrari a l'independentisme pel seu possible efecte dominó en altres regions europees.

Juncker ha dit que als ciutadans europeus els agrada la "proximitat" i volen combinar la seva pròpia identitat amb una més àmplia de caire europeu. "Però això no és una raó per a l'independentisme", ha puntualitzat.

Juncker ha fet referència a la situació catalana durant el torn de preguntes d'una conferència a Estrasburg. El president de la Comissió Europea ha estat preguntat per les regions, en general, a la Unió Europea, i ha dit que, "independentment de la situació a Catalunya", és un tema que s'ha de "debatre".