L'alcaldessa de Madrid aposta pel diàleg, que troba «imprescindible»

? L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, va afirmar que Madrid «estima» Barcelona i els catalans i va manifestar la seva esperança que «mitjançant el diàleg, que mai s'acaba», sigui possible resoldre aviat el problema i que quedin «satisfets amb el marc jurídic que decideixin». L'alcaldessa va assenyalar que «el diàleg mai s'acaba i és imprescindible per fer política». Carmena va dir que és important tenir en compte que, segons les estadístiques, hi ha un 70% de catalans «en contra» de les mesures adoptades pel Govern central. En aquest sentit, va afegir que «perquè les grans poblacions se sentin satisfetes amb el marc jurídic que els estableix la Constitució, hi ha d'haver un sentiment de proximitat». Sobre la presó per a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, va dir que «hi ha actes que dificulten el diàleg».