El PP compara la situació d'Euskadi amb la de Catalunya

L'exministre de Sanitat i president del PP del País Basc, Alfonso Alonso, va advertir ahir que Euskadi disposa de «tots els ingredients» per arribar «a la mateixa situació» que Catalunya, alhora que va demanar al lehendakari, Iñigo Urkullu, que «sigui responsable» per evitar-ho. Alonso va fer aquesta reflexió en un acte organitzat per la seva formació a Sant Sebastià amb motiu de la celebració dels 40 anys de democràcia a Espanya, que va servir també per commemorar el sisè aniversari del moment en què «ETA va assumir la seva derrota» i va abandonar la lluita armada. Alonso va estar acompanyat pel vicesecretari de Política Social i Sectorial del Partit Popular, Javier Maroto.

Durant la seva intervenció, Alonso va explicitar que, igual que a Catalunya, a Euskadi hi ha un «nacionalisme al poder», en referència al PNB; «forces radicals que encara estan en la justificació de posicions violentes», en al·lusió a EH Bildu; «populistes de Podem que són la tercera força», i la plataforma Gure esku Dago, que va definir com una «incipient» Assemblea Nacional Basca. Una sèrie «d'ingredients» que, segons va descriure, en unir-se portarien «a la mateixa situació, a la mateixa posició, i per tant al mateix desafiament i al mateix perill que s'està patint a Catalunya».

«No soc endeví, dic el que he conegut en el passat», va insistir un Alonso que, després de recordar els anys soferts a Euskadi pel terrorisme d'ETA, va reiterar que «els ingredients estan posats aquí» i, per tant, la «responsabilitat» del PP «és impedir que es puguin barrejar mai al País Basc». Va recordar, en aquest sentit, que «fa sis anys l'ambient a Catalunya era molt bo socialment», motiu pel qual va demanar als ciutadans que no pensin que al País Basc «no pot passar», alhora que va criticar el PNB pel «discurs polític» de «simpatia, suport i reconeixement al moviment secessionista a Catalunya» que «està fent».

Referent a això, va reclamar al lehendakari, Iñigo Urkullu, que «sigui responsable», que «allunyi» qualsevol «risc» que a Euskadi pugui produir-se una situació com la de Catalunya, i que «doni suport a la democràcia espanyola» perquè «és la seva obligació». «Això és molt seriós i arriba el moment també de llançar les advertències de debò», va sentenciar. Per la seva banda, Javier Maroto, va lloar «l'encert» del president del Govern, Mariano Rajoy, en les mesures adoptades «amb prudència i contundència» pel seu Govern respecte a Catalunya, treballant «des de la unitat» i avalat «per una immensa majoria dels que defensen la democràcia, la legalitat i el respecte a totes les regles de l'Estat de dret a Espanya».

Maroto va fer una retrospectiva en què va apel·lar als valors de la «unitat» i la «llibertat» com a recepta per afrontar els moments «difícils», com el que actualment es viu a Catalunya, i que en els últims 40 anys van permetre al nostre país superar amb èxit la transició, participar en el projecte de la Unió Europea i «derrotar» el terrorisme. A més, el dirigent popular va destacar que «avui tots els dirigents rellevants a la UE han donat la raó a l'actuació del Govern i dels grups que li donen suport» amb la qual cosa el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, «s'ha quedat sol a Europa» i en la pretensió de «vulnerar una realitat construïda des del consens» que ara «es pretén destrossar des de les idees secessionistes».

Maroto va criticar també l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de la qual va dir que ha de «tenir quall polític» per afirmar que l'aplicació de l'article 155 és el fet «més terrible dels últims 40 anys», quan «només fa dos mesos l'islam radical va assassinar 15 persones a les Rambla, a quinze metres de la seva oficina.