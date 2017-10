Puigdemont: 'L'Estat vol una Catalunya sotmesa i humiliada'

El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha assenyalat que el Govern espanyol busca una Catalunya "sotmesa i humiliada" amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Puigdemont ha denunciat que els que es busca és una "Catalunya suspesa en la qual la voluntat dels ciutadans no compti per res".



En un acte de la patronal catalana CECOT celebrat a Sabadell, el president català ha criticat que "Espanya vol una Catalunya que accepti el dèficit fiscal sense protestar massa".



El Parlament de Catalunya farà aquest dijous un ple monogràfic per respondre a la decisió del Govern d'aplicar el 155, mentre que Puigdemont valora la possibilitat d'acudir al Senat per defensar la seva posició.