«El rei va trucar a Volkswagen per demanar-li que marxés de Catalunya»

El delegat del Govern a França, Martí Anglada, assegura que el rei Felip VI va trucar en persona a Volkswagen per demanar a l'empresa que marxés de Catalunya. Així ho ha revelat en una entrevista a la cadena francesa Cnews, on ha lamentat l'actitud del monarca i ha considerat que "ha cremat la seva capacitat de mediació".

En aquesta línia ha criticat el posicionament de l'executiu espanyol que assegura "vol aplicar un article 155 salvatge" i ha advertit que es tracta d'una mesura de dubtosa legalitat. "Si nosaltres estàvem fora de la llei, ara tothom està fora de la llei", ha remarcat el delegat del Govern. Alhora ha insistit que la Generalitat sempre ha estat disposada a negociar i que és el govern espanyol "el que no vol". Per tot plegat s'ha mostrat a favor de "declarar la República catalana i convocar automàticament eleccions constituents".

"No entenc la intel·ligència del rei i la intel·ligència del govern que l'ha impulsat a dir tot això", ha comentat Martí Anglada que ha dit que Felip VI "ha cremat la seva capacitat de mediació".. Així s'ha preguntat: "Qui és el que ha trucat Volkswagen i Seat per fer-les marxar de Barcelona? Ha estat el rei en persona qui ha trucat per dir-los per favor que marxin", ha lamentat.

Anglada ha estat molt dur amb l'executiu espanyol i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola que des del seu punt de vista es vol fer d'una forma "salvatge". Així ha assegurat que el president espanyol, Mariano Rajoy, "vol neutralitzar el Parlament i convocar eleccions" i ha dit que aquests comicis "són com unes eleccions després d'un cop d'estat".

Amb tot plegat ha apostat per "declarar la República catalana i convocar automàticament eleccions constituents, la qual té més possibilitats d'èxit".

Per la seva banda, l'empresa Seat ha rebutjat fer valoracions sobre aquestes declaracions. Fonts de la companyia han explicat a l'ACN que segueixen de ben a prop l'actualitat política catalana i espanyola, però no han confirmat ni desmentit haver rebut cap mena de pressió per traslladar la seva seu social fora de Catalunya.