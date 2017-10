i DUI ni 155. Són les dues cares d'una mateixa moneda. Són les dues vies al desastre. I són evitables si el president de la Generalitat convoca eleccions autonòmiques. És l'única sortida a l'atzucac en què uns i altres ens han ficat. Madrid ha dit que si es convoquen autonòmiques no s'aplicarà el 155. Puigdemont ho té fàcil si vol aturar l'aparell de l'Estat. Evitar el 155 està a les seves mans. O és que potser desitja que realment s'acabi aplicant per realimentar l'estratègia victimista i per no haver-se d'enfrontar amb la difícil problemàtica de la implantació d'un estat independent que no reconeix ningú?

Si no es així, si us plau president, convoqui eleccions catalanes. Els del «no» també volem votar, però en uns comicis legals i amb garanties. Demostri que és de debò un demòcrata i que no té por a unes votacions com cal. Demostri que no és un sectari en mans dels radicals de la CUP. Demostri que estima de debò Catalunya i aturi la divisió social i la sagnia econòmica a les quals la tossuderia independentista ens ha portat.

L'independentisme català ha venut un paradís fals i irreal. No ha volgut escoltar les veus que avisaven que una Catalunya independent no tindria el suport d'Europa ni cap reconeixement internacional significatiu. Veus que avisaven del daltabaix econòmic al qual ens abocaria la inseguretat jurídica i la inestabilitat social del procés polític forçat a l'extrem. Hem volgut fer entrar el clau per la cabota. S'ha negat, i encara es nega, la realitat de les coses.

El resultat és un país espantat, angoixat, dividit, enfrontat i arruïnat. Els polítics que ens han portat fins aquí haurien de dimitir, però no ho faran. Per això l'única sortida honorable es convocar unes eleccions. Unes eleccions i no més agitació social, que és segurament en el que pensen en el sector independentista.

Hauríem de demanar al president Puigdemont (PP?) que per una vegada sigui el president de tots els catalans i no només de la meitat independentista, o del 38% que va votar «sí» en el darrer simulacre de referèndum. Els ciutadans catalans no independentistes també estimem el país, també som de Déu i també mereixem que se'ns escolti i se'ns tingui en consideració. I aquests ciutadans diem ara que volem votar en unes eleccions al Parlament de Catalunya.

Que no volem viure en el conflicte permanent, en la moguda permanent provocada per professionals de l'agitació que utilitzen els ciutadans de bona fe com a carn de canó. Que mereixem viure tranquils. Que ja n'hi ha prou de l'orgue! Ja n'hi ha prou de viure en la ficció d'un país ideal. Siguem catalans: Toquem de peus a terra i siguem possibilistes. L'única sortida a l'enverinada situació actual són les urnes. No li agradaven les urnes, president? Doncs té l'ocasió de demostrar-ho. Convoqui eleccions. Farà un gran favor a Catalunya.