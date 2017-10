Un any de presó per a una anciana per circular en sentit contrari i causar un mort

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha condemnat a un any de presó una conductora de 85 anys que, l'agost del 2015, va provocar un accident mortal quan circulava en direcció contrària per l'autovia C-16, la carretera que uneix Barcelona amb la Cerdanya. Concretament, l'accident va tenir lloc a Casserres quan, segons l'escrit del fiscal, la dona –que solia fer el trajecte Casserres-Gironella per la carretera antiga- va haver d'agafar l'autovia perquè l'altra estava tallada. Segons l'escrit del fiscal, la conductora, «totalment despistada», es va incorporar en sentit contrari per un carril de sortida de l'autovia i, després, va circular durant 700 metres pel carril d'acceleració. De tal manera que un vehicle que circulava correctament per la via en sentit Barcelona i estava avançant altres cotxes, no va poder fer res per evitar l'accident i va tenir lloc una col·lisió «molt violenta» amb el resultat d'una persona morta i dues de ferides, entre elles l'acusada.

La dona, que evitarà entrar a la presó perquè no té antecedents penals, també haurà de fer front a una multa de 960 euros i a la pèrdua del carnet de conduir. La dona ha estat acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència greu, i un delicte de lesions també per imprudència greu.