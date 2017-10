Demanen 10 anys de presó per a una dona per fer perdre la visió d'un ull a un home

La fiscalia ha sol·licitat una pena de deu anys de presó per a L.C.M., una dona del Paraguai en situació irregular, per clavar el taló de la sabata a l'ull d'un home i fer-li perdre la visió durant una baralla a l'Aldea. Els fets es remunten a les tres de la matinada del 20 de març del 2010, quan la víctima, S.E., estava a l'interior d'un bar de la població i el propietari, D.A.P., li va demanar que sortís perquè volia tancar. Segons el fiscal, a l'interior també hi havia els processats J.R.F.M i L.C.M., els quals van sortir al carrer. Al darrere d'ells va sortir la víctima i, com que abans s'havien estat increpant, J.R.F.M. li va començar a donar cops de puny. Al seu torn, el propietari del local també li va donar diverses puntades de peu. L'agressió més greu, però, la va protagonitzar la dona, la qual li va donar puntades de peu i el va trepitjar amb la sabata de tal manera que li va clavar el taló a l'ull esquerre.