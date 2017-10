Els senadors de PDeCAT i ERC avisen que «no reconeixeran» l´autoritat que nomeni Rajoy

Els senadors del PDeCAT i ERC han negat "legitimitat" al Senat i han avisat que "no reconeixeran" l'autoritat que governi el president espanyol, Mariano Rajoy, amb l'aplicació de l'article 155. Durant la sessió de la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament, aquest dimarts a la tarda, la senadora d'ERC Mirella Cortés ha subratllat que les forces constitucionalistes volen "vèncer" al Senat el que no poden guanyar a les urnes a Catalunya. Al seu torn, el senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries ha asseverat que els catalans se sentiran "estafats" quan Rajoy nomeni un Govern "a dit". "Jo a aquest Govern no el reconeixeré mai, mai. Tot fa tuf a franquisme", ha afegit. Per la seva banda, la senadora d'Units Podem per CSQP, Sara Vilà, ha advertit que la interpretació del govern espanyol a l'article 155 és "inconstitucional" i ha lamentat que Rajoy l'hagi "tunejat completament".

Per Cortés, l'aplicació del 155 "vulnera" els drets dels senadors ja que és un "atropellament" a les institucions catalanes, a més d'un cop d'estat amb la finalitat "d'aniquilar l'autogovern". "No tot el que és legal és legítim", ha reiterat la senadora d'ERC, que ha culpat el PSOE i Cs de fer "seguidisme" del PP i, així, permetre l'aplicació de l'article 155.

Al seu torn, el també senador d'ERC Bernat Picornell ha posat damunt la taula la "incertesa política" que generarà el 155. Així, el dirigent republicà s'ha preguntat "quines garanties" hi ha que als ciutadans no se'ls vulnerin els drets fonamentals, si abans de l'aplicació d'aquest article ja es van "violar". Així, segons Picornell, el govern espanyol "farà i desfarà sense pietat" sobre les institucions catalanes i els "pilars" de la societat. Pel senador d'ERC, el 155 és un "cop d'estat encobert" perquè cap mesura de l'article no consta dins la pròpia Constitució.



"Tuf a franquisme"



D'altra banda, Cleries ha carregat durament contra el 155, contra el Senat i el sistema que permet al PP tenir majoria absoluta, i contra el govern espanyol per impulsar les mesures que es votaran a la cambra alta. En aquest sentit, ha criticat que es vulgui assumir les competències i la gestió de la Generalitat des del govern espanyol. "Nomenaran un govern digital, a dit, i això és antidemocràtic. I nosaltres, com a catalans, ens sentirem estafats", ha dit, tot afegint que ell "aquest govern no el reconeixerà mai, mai" per ser un "govern imposat". Per a Cleries, "tot el que s´està fent té tuf a franquisme".

El senador del PDeCAT, a més, ha denunciat que la forma en que s´ha decidit aplicar l´article 155 demostra que "qui aplica la Constitució és qui no la va votar i no la coneix". "Si es llegeix l´article 155, es veu que el que s´aplica no té res a veure amb aquest article, i que és inconstitucional tot el que fan amb ell", ha sentenciat.

Junt a Cleries ha intervingut també l´altra senadora del PDeCAT designada pel Parlament i a proposta de JxSí, Elisabeth Abad, que ha criticat que totes les mesures engegades pel govern espanyol "van dirigides a tallar de rel l´autogovern reconegut a l´art 2 de la Constitució". "Es carreguen l´estat de les autonomies i totes les seves competències", ha dit, tot considerant la instrucció "un cop d´estat a la Constitució i l´Estatut". Abad, a més, ha considerat "especialment greu" les mesures de control sobre el Parlament. "La cambra queda reduïda a una feina merament representativa. L´art 155 és una amenaça que contravé tota la legitimitat i va en contra de l´elecció dels ciutadans a les urnes. És l´amenaça d´un cop d´estat vestit de legalitat", ha conclòs.



"Un meló perillosíssim"



Finalment, la senadora de CSQP ha assegurat que Units Podem no donarà suport a l'aplicació de l'article 155 al ple d'aquest divendres a la cambra alta. El seu és un "rebuig frontal" a aplicar-lo perquè suposa "pèrdua d'autogovern" i perquè considera que la interpretació que en fa el govern espanyol és "inconstitucional". En oposar-se també a una declaració unilateral d'independència –"només pot fer que empitjorar la repressió"-, Vilà ho ha justificat advertint que no delimitar en el temps l'aplicació de les mesures concretes és obrir "un meló perillosíssim".

"Mariano Rajoy ha pres el 155 pel que no és, l'ha 'tunejat' completament; [..] la interpretació de la indefinició no pot suposar un xec en blanc", ha advertit Vilà en comparèixer aquest dimarts a la tarda a la CAI al Parlament. Vilà, que considera que qui pagarà les conseqüències "d'escapçar l'autogovern" són les classes populars, ha afegit també que l'aplicació del 155 no és "un atac" a l'independentisme sinó que suposa un "càstig col·lectiu" per a tota la ciutadania. En aquest context també ha llençat un toc d'alerta al Govern en assegurar que sobre Catalunya "plana un sentiment de tristesa". "Cada cop més lluny de la revolució dels somriures", ha retret als independentistes. Per tot plegat, l'exdiputada d'ICV-EUiA ha reclamat als dos governs que "parin màquines" i ha apel·lat al diàleg per a un referèndum pactat.