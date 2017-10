Forcadell convoca el ple de dijous a les 10 del matí pel debat general sobre l'aplicació del 155

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha convocat el ple de dijous d'aquesta setmana per a les 10 hores del matí. L'únic punt de l'ordre del dia és el debat general sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i els seus possibles efectes. La reunió de la Mesa d'aquest matí no havia concretat l'hora del ple, a l'espera que el Govern concreti si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, compareixerà al Senat i a quina hora ho podria fer. D'altra banda, els serveis jurídics del Parlament estan estudiant si emprendre accions legals i penals contra l'aplicació de l'article 155, així com quines serien aquestes mesures.