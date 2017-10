El Senat proposa un cara a cara entre Puigdemont i el govern espanyol dijous o divendres

El vicepresident del Senat, Pedro Sanz, ha posat sobre la taula aquest dimarts la possibilitat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, participi en un cara a cara amb un representant del govern espanyol –que podria ser el mateix Mariano Rajoy- dijous o divendres, durant la celebració del debat de les mesures del 155 per a Catalunya.

Segons Sanz, aquest debat entre el president de la Generalitat i l´executiu espanyol "permetria enriquir" la sessió que se celebra al Senat, on els grups de Podem, ERC, PDeCAT i PNB s´han queixat aquest dimarts de la conculcació dels seus drets per exercir l´oposició, perquè PP, PSOE i Cs no els permeten presentar esmenes a la totalitat i els donen només un termini de cinc hores per presentar esmenes parcials.

Sanz, ha avançat que si el president català, Carles Puigdemont, decideix comparèixer a la cambra alta tindrà l'oportunitat de debatre i ha dit que, si hi acudeix, significa que acceptarà el "resultat final". "Tindria un valor, perquè d'alguna manera el president de la Generalitat se sotmet al sistema, que és participar en el joc parlamentari, cosa que comporta acceptar el resultat final. Quan un juga, guanya o perd, i aquest és un element fonamental en el sistema democràtic i parlamentari", ha dit Sánz en roda de premsa després de la reunió de la Mesa del Senat.

Segons ha explicat Sanz, seria un debat directament entre la Generalitat i el Govern, amb rèpliques incloses, previ a la tramitació de l'acord del 155 i no es limitaria a una audiència en la qual Puigdemont exposés les seves al·legacions, sinó que tindria la possibilitat de confrontar amb l'Executiu.

Sanz ha transmès també la voluntat del president del Senat, Pío García Escudero, que, en tractar-se d'un tràmit que es desenvolupa per primera vegada, compti amb la més gran transparència, participació i "facilitats" perquè puguin comparèixer totes les institucions afectades amb "normalitat" i "serenitat".

Preguntat per la possibilitat que un anunci o gest de Puigdemont al Senat pugui paralitzar l'aplicació del 155, Sanz ha assenyalat que la cambra alta "no obliga el Govern que porti a terme les mesures que ha posat sobre la taula", cosa que seria voluntat de l'Executiu, al qual correspondrà decidir si hi ha un element nou que canviï la situació.

Respecte al calendari, Sanz ha assegurat que el Senat no ha pogut "ser més flexible" i que no pot "sotmetre's al calendari que imposi la Generalitat", encara que el PDeCAT havia demanat ampliar els terminis perquè la compareixença de Puigdemont pogués produir-se dimecres.

De fet, en la primera reunió de la mesa i portaveus de la comissió ad hoc ha estat rebutjada aquesta sol·licitud del PDeCAT amb la majoria del PP i UPN, ja que sí ha comptat amb el suport de les altres formacions, inclòs el PSOE.

La Mesa del Senat també ha rebutjat els recursos presentats per Units Podem, el PDeCAT, ERC i el Grup Mixt, que denunciaven que no s'havia escoltat la Junta de Portaveus per aprovar la tramitació, demanaven que en lloc d'una comissió ad hoc es debatés a la comissió general de comunitats autònomes i denunciaven que l'acord del Consell a Ministres no era conforme a dret.

El vicepresident del Senat ha explicat que els informes jurídics dels lletrats de la Cambra consideren que s'han complert els requisits reglamentaris per a la tramitació de l'article 155 de la Constitució i del 189 del reglament de la cambra.

I ha afegit que avui mateix s'ha sentit la Junta de Portaveus i que, davant una situació d'aquestes característiques, hi "pot haver grups que no comparteixin les decisions de la Mesa", més per la seva posició contrària al tràmit del 155 que pels fonaments jurídics.

En el ple que tramitarà les mesures del 155, segons l'article 189 del reglament del Senat, els grups a favor es repartiran 40 minuts en dos torns de 20 cadascun per defensar la seva postura, mentre que els contraris tindran el mateix temps per oposar-se a la proposta del Govern.

A continuació, es debatran els vots particulars que es presentin i després hi haurà un torn més, de 20 minuts per a cadascun dels set portaveus dels grups de la Cambra.

S'ha accedit també a la petició d'Units Podem i se li han concedit cinc minuts més per al seu grup territorial català.