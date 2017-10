El síndic exigeix solucions per als menors que passen fins a 4 dies als jutjats

El síndic de greuges, Rafael Ribó, va exigir a la Generalitat que solucioni la situació dels menors no acompanyats que arriben a Barcelona i que passen fins a 4 dies a les dependències judicials «sense dutxar-se, sense canviar-se de roba, amb el llum sempre encès, menjant només magdalenes i entrepans, sense poder sortir i sense saber quan sortiran». Ribó va instar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a destinar «un espai digne» a la Ciutat de la Justícia per donar «una atenció adequada» als menors migrants no acompanyats i incrementar les places de primera acollida per a ells.

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) ja va reconèixer fa dues setmanes que busca instal·lacions a tot Catalunya per poder acollir «l'allau» de menors no acompanyats que arriben des de l'estranger, 904 aquest any.

La fiscal en cap de Barcelona, Ana Magaldi, també va urgir el passat 11 d'octubre la Dgaia perquè corregeixi la «lamentable» situació que pateixen els menors arribats sols de l'estranger quan esperen destí durant hores en condicions «inadmissibles» a l'àrea de custòdia de la Ciutat de la Justícia, on els han de fer la prova per comprovar la seva edat.

En aquest sentit, el Síndic de Greuges va recomanar que es creïn places suficients de primera acollida per evitar que els nens estiguin llargs temps d'espera a les dependències judicials abans de ser assignats a un recurs de protecció.