Albiol creu que el 155 s'ha d'aturar si Puigdemont dona per finalitzat el procés de ruptura i convoca eleccions

El president del PPC, Xavier Garcia Albiol, defensa que el 155 no s'ha d'aplicar en cas que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, doni per finalitzat el procés de ruptura i convoqui eleccions autonòmiques. En una entrevista a TV3, Albiol ha afegit que sí que s'hauria d'intervenir l'autonomia si es donen dos altres escenaris: que Puigdemont convoqui eleccions però prometi que declarà la independència en cas de guanyar-les o que declari la independència i alhora convoqui eleccions constituents. D'altra banda, Albiol ha defensat que el 155 afectaria també els mitjans de comunicació públics perquè considera que s'han convertit en "la principal pota d'agitació del moviment independentista" i ha avisat que els funcionaris que no acatin la intervenció podrien perdre la feina.

Albiol ha dibuixat tres possibles escenaris en què Puigdemont convoqués eleccions a Catalunya i ha defensat que només en un dels casos no s'hauria d'aplicar l'article 155 de la Constitució. "Sap de qui depèn que el 155 no entri en vigor? Del president Puigdemont. Si aprofita per dir que posa punt i final al procés de ruptura, el 155 no es dura a terme", ha assegurat Albiol.

En canvi, ha apostat perquè la intervenció de l'autonomia es posi en marxa si Puigdemont convoca eleccions però promet que declararà la independència en cas de guanyar-les o en cas que declari la independència i convoqui eleccions constituents. "En aquests dos últims escenaris no es poden convocar eleccions perquè es un frau de llei", ha afegit.

Preguntat per quan s'haurien de fer eleccions a Catalunya en cas d'aplicar-se el 155, Albiol ha negat que hi hagi un acord amb PSOE i Cs perquè siguin el 28 de gener i, sense fixar cap data, s'ha limitat a dir que es convocarien "quan la situació política i institucional de Catalunya permeti una certa normalitat dins dels pròxims sis mesos".

Preguntat pel paper que farien els funcionaris davant del 155, Albiol ha considerat que tots els 200.000 funcionaris de l'administració no estan en una situació de rebel·lió i ha esperat que la "immensa majoria faci la seva feina". A més, ha avisat de les conseqüències que haurien d'afrontar els funcionaris que desobeeixin el 155. "Hi ha un sistema de sancions i podrien arribar a perdre la feina, es clar que sí. Passa en qualsevol negoci. Si un treballador diu que per qüestions ideològiques no ho fa, primer t'avisen i després dels avisos pots perdre el lloc de treball", ha argumentat.

Segons Albiol, els mitjans de comunicació públics són administració i, per tant, l'aplicació del 155 "tindrà algun tipus d'influència". "Això vol dir que s'ha de coartar la llibertat dels periodistes? No. Però tindrà algun tipus d'influència, igual que a Hisenda o als Mossos", ha afegit. Així mateix, el president del PPC ha assenyalat els mitjans públics "s'han convertit en la principal pota d'agitació del moviment independentista".