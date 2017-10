CaixaBank avisa que el canvi de seu a València és definitiu

La mudança a l´antiga seu del Banc de València no durarà dos dies, no serà temporal. CaixaBank es queda a la ciutat del riu Túria, perquè «les seus socials no tenen terminis de vigència», manifestava, ahir, el conseller delegat de la fins fa quatre dies primera entitat financera catalana, ara tècnicament valenciana, que davant l´escenari d´incertesa política i d´inseguretat jurídica que ha obert el procés independentista va dur la seu social fora de Barcelona. «Actualment –afegia Gortázar, per si a algú li quedava algun dubte– la nostra seu social és a València i no se li ha volgut conferir un caràrcter de temporalitat al tema». Això sí, de moment, l´entitat contempla mantenir els serveis centrals a les torres de l´avinguda Diagonal i no planeja cap «altre tipus de trasllat de rellevància operativa» cap a la capital de la Comunitat Valenciana, informa l´agència Efe.

Fuga «moderada» de dipòsits

En aquest context, Gonzalo Gortázar va admetre que després de l´1 d´octubre, el dia de la celebració del referèndum sobre la secessió de Catalunya d´Espanya, l´entitat financera va patir una sortida «moderada» de dipòsits, que va aconseguir frenar i fins i tot revertir quan va anunciar el trasllat de la seu social. El banc va detectar que «nervis i intranquil·litat» anaven «a l´alça», d´aquí que el consell d´administració decidís per unanimitat el canvi. «La decisió es va prendre per deixar fora de qualsevol dubte» que «la fortalesa de CaixaBank es mantindrà en qualsevol escenari», exposa el conseller delegat. En aquesta línia, Gortázar recorda que «estarem sempre sota el paraigua de la zona euro i sota la supervició del Banc Central Europeu». Punt.

Superat, doncs, l´ensurt provocat per l´1-O, ara CaixaBank ha recuperat «el camí del creixement», va exposar el màxim directiu executiu de l´enitat financera. I ho fa «amb comoditat» i «amb els nivells de liquiditat i creixement que sempre hem tingut».

El perill dels boicots

Preguntat pels efectes de crides al boicot als dos bancs catalans que han dut la seu social a altres regions d´Espanya –Banc de Sabadell l´ha traslladada a Madrid– com la de la setmana passada – Òmnium Cultural va demanar als clients d´aquestes entitats la retirada en efectiu de 155 euros per protestar davant l´anunciada intervenció de l´augotovern per part de l´Estat, que es farà efectiva a partir de l´article 155 de la Constitució–, Gortázar va respondre amb contundència: «no ajuden a la convivència a Catalunya».

Agraïment als empleats

I va afegir, en aquesta línia, que «a banda de no aportar solucions de cap tipus i de no canviar les coses», boicots d´aquestes característiques no són rellevants per a CaixaBank, tot i que sí que ho acaben essent per als treballadors que tracten diàriament amb els clients. A aquests empleats Gonzalo Gortázar va voler agrair-los especialment la feina feta al llarg de les últimes setmanes.

En aquest context, el conseller delegat va advertir que, davant la situació política, econòmica i social que viu Catalunya, hi ha clients que acudeixen a les oficines de CaixaBank amb la intenció d´obrir comptes fora del Principat i salvaguardar així els estalvis de qualsevol contingència. Això no obstant, Gortázar feia ahir una crida a la «tranquil·litat» i a la «responsabilitat», per dir que «no hi ha cap necessitat de fer-ho [obrir comptes corrents fora del Principat]», perquè tots els dipòsits estan «absolutament segurs».

La incertesa, un problema

A tot això, però, CaixaBank considera que la incertesa que provoca la situació política actual «no és bona per a l´economia»; això no obstant, el banc manté la previsió de creixement per al 2018 pels volts del 3% (la de 2017 se situa en el 3,1%). «Confio en la capacitat dels governants per solucionar els problemes i que aquesta situació no es perllongui un temps d´impacte llarg», va raonar Gonzalo Gortázar. «Si és així –va afegir–, podrem corregir i sortir de l´aturada amb un impacte menor. Tot depèn de l´evolució futura de la situació actual».

Benefici rècord

Ahir Gonzalo Gortázar va presentar els resultats corresponents als nou primers mesos de 2017: al llarg d´aquest període, CaixaBank ha aconseguit un benefici rècord de 1.488 milions d´euros, un 53,4% més que en el mateix període de 2016, gràcies a la integració, el mes de febrer passat, del banc portuguès BPI.

210 milions en clàusules terra

D´altra banda, el conseller delegat de CaixaBank va anunciar que al llarg d´aquest exercici ha retornat 210 milions d´euros a uns 47.000 clients de l´entitat que tenien contractades hipoteques amb clàusules terra abusives o no transparents, una dada que representa, aproximadament, a la meitat dels afectats.