La CUP revela que el Govern estudia la possibilitat de convocar eleccions

El diputat de la CUP Carles Riera va assegurar ahir que sobre la taula del Govern hi ha dos possibles escenaris: la «determinació» de declarar la independència i la convocatòria d'eleccions. En cas que s'esculli l'última, els cupaires ja han advertit que s'hi oposaran «frontalment».

Riera va advertir el Govern que unes eleccions autonòmiques anticipades serien «una arma nuclear» contra el procés independentista, que situaria els catalans en un escenari de «submissió». En canvi, la CUP es va oferir a assumir la «corresponsabilitat» i els «riscos» necessaris derivats de la declaració d'independència i la proclamació de la república catalana. Per a Riera, la convocatòria d'uns comicis seria «el pitjor i més negatiu dels escenaris».

Divisó dins del govern

Segons informaven ahir alguns diaris digitals, dins del propi govern català també hi ha divisions, ja que alguns consellers no estarien disposats a proclamar la independència. D'aquesta manera, Santi Vila estaria estudiant com deixar el govern abans del ple del Parlament de dijous, mentre que Meritxell Borràs i el republicà Carles Mundó tampoc ho veurien clar. Per la seva banda, Joaquim Forn no estaria disposat a enviar els Mossos d'Esquadra contra la Guàrdia Civil.